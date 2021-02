STOR INTERVJU • Efter osannolika resan – så ska ”Tjomme” göra Leksand till en maktfaktor: ”Har något stort på gång”

26 november 2018 klev Thomas Johansson in i Tegera Arena för första gången som Leksands nya General manager. Med sig hade 50-åringen en vision och ett driv som har varit en stark bidragande orsak till att Leksand numera är en kraft att räkna med i Sveriges högstaliga.

– Jag hade en tydlig målbild på hur jag ville jobba med Leksand när jag kom hit. Jag kände att jag kunde bidra med väldigt mycket. Jag hade, och har fortfarande, en vision för hur Leksand kunde ta nästa kliv i utvecklingen, säger Thomas Johansson.

Vad är din största drivkraft?

– Det korta svaret: Jag vill vinna.

Och då valde du Leksand...?

– Jag såg stora möjligheter för Leksand, det är en klassisk klubb med supportrar i hela Sverige. Det finns ett stort intresse för företag att synas med Leksand. Det finns sån enorm outnyttjad potential. Det finns en törst efter framgång i hela Leksands IF.

Men till en början var det ingen dans på rosor. Leksand låg i botten av Hockeyallsvenskan och hade nio raka förluster när "Tjomme" kom in i föreningen. Det var dalande publiksiffror, högljudda protester från supportrar, sågningar i media och till slut kunde inte "Tjomme" se på längre.

Efter bara tre veckor på sin nya post var han tvungen att ta sitt första tuffa beslut. Leksand sparkade huvudtränaren Leif Carlsson under uppmärksammade former, trots att "Tjomme" bedyrat att klubben inte letade efter någon snabb lösning på problemen den senaste tiden. Men bara en vecka senare fick Leif Carlsson beskedet, sent på kvällen, att han sparkats från rollen som huvudtränare.

– Där och då var det på något sätt viktigt att se en helhet. Vi såg att folk tröttnade på Leksand, vi tappade publik. Det fanns ingen tro på föreningen med Leffe. Då blev det till slut oundvikligt, säger "Tjomme" och fortsätter:

– Vi tog in Roger Melin och helt plötsligt var det fullsatt. Vi fick tillbaka tron när Roger kom in.

Tänkte du någon gång "vad fasiken har jag gett mig in på"?

– Nej, jag har aldrig ifrågasatt varför jag är här eller att jag tagit mig vatten över huvudet. Det var en tuff start och det var inte jättekul att få 15 mail per dag om hur värdelös man var. Men det är en del av jobbet, antar jag.

Den 26 december 2018 vände det. Fansen fyllde Tegera Arena och fick se Leksand slå Almtuna med 3–2.

– Roger Melin lyckades få ut potentialen ur truppen. Det var ett bra lag i grund och botten. Men jag ska vara ärlig och säga att om jag hade haft tio tränare att välja mellan så hade jag nog inte valt Melin, men han passade där och då. Han gjorde ett fantastiskt jobb med de förutsättningar han hade.

Det blev startskottet på en historisk säsong. Roger Melin lyckades lyfta laget och vände till slut säsongen till succé. Leksand lyckades göra det ingen trodde att de skulle göra.

De började klättra i tabellen och slutade på en fjärdeplats. Genom Hockeyallsvenskans slutspelsserie och play in mot AIK tog de sig till en bäst av sju mot största rivalen Mora IK. Där vann Leksand med klara 4–1 i matcher efter att August Berg gjort det matchavgörande målet efter att ha blivit assisterad av Jesper Ollas.

Leksand lyckades mot alla odds ta sig upp i SHL.

Jag får gåshud när jag tänker på det

"Tjomme" trodde inte heller att resan skulle sluta med en SHL-plats. Han fick kasta planeringen för nästa säsong i papperskorgen och återgå till skrivbordet.

– Vi förberedde oss för en ny allsvensk säsong. Det fanns inte i min tanke att vi skulle gå från en så utsatt position och sedan gå upp. Jag får gåshud bara jag tänker på det, säger han och fortsätter:

– Vi fick dra lite i nödbromsen då. Jag var tvungen att vänta rätt länge med förlängningar i och med att chansen fanns att ta in SHL-förstärkningar. Det blev en klurig situation.

Leksand var rejält nederlagstippade när de gick in i SHL-säsongen 2019-2020. De slutade på 13:e plats och förberedde sig för att kvala sig kvar innan coronapandemin satte stopp för slutet av säsongen.

Från Leksandshåll skreks det högt om att slopa nedflyttning på grund av de rådande omständigheterna. Kritikerna menade på att det gjorde just det på grund av Leksands utsatta tabellplacering.

Denna säsong har det varit tyst från Leksandshåll. "Tjomme" förklarar varför.

– Vi har fortfarande samma åsikt. Det har inte framkommit i media men Leksand har varit positiva till att stänga ligan denna säsong också. Vi ville ha ett lag från Hockeyallsvenskan som kunde gå upp och att vi har 15 lag nästa säsong. Det har varit Leksands ståndpunkt hela tiden.

Kan du förstå att det väcker en viss kritik om dubbelmoral från er sida?

– Ja, men alltså... Folk tror att vi inte säger något nu bara för att vi har medvind. Men så är det inte. Vi har bara en röst i det hela bland alla andra lagen. Men jag, vi, Leksand ville stänga ligan för nedflyttning hela tiden. Jag tycker att vi har varit tydliga med det. Sedan får folk tro vad de vill.

I och med att pandemin satte stopp för kvalet så fick Leksand och "Tjomme" välbehövlig arbetsro. De kunde i lugn och ro börja lägga pusselbitarna till årets version av Leksand.

– Det är nog först i år som jag har haft möjligheten att jobba ordentligt och metodiskt. Det tar lång tid att sätta sin prägel på saker och ting. Det gick inte i början, då var det mest "släcka bränder", säger "Tjomme" och utvecklar sitt resonemang:

– Jag fick ärva mycket när jag tillsattes. Leif Carlsson var redan i föreningen och sedan kom Roger in. Det fanns ingen stabilitet. Nu har vi äntligen lagt första pusselbiten med tränarteamet.

Just tränarbiten var en av de stora snackisarna under våren. Leksand anklagades för att göra en "smutsig affär" när "Tjomme" valde att kontakta Modos tränare Björn Hellkvist och erbjuda honom ett jobb medan han fortfarande hade kontrakt med Modo.

– Så här var det: Jag hade Björn på radarn redan när jag kom till Leksand. Men vi låg ju rätt pyrt till under hösten förra säsongen (botten av SHL), då hade vi inte mycket att erbjuda. Det fanns ju även en risk att vi skulle möta varandra i ett kval. Så då var det givetvis inget bra alternativ att kontakta honom på ett mer seriöst plan.

Jag lär ju inte åka till Örnsköldsvik på semester

Vad var det du fastnade för med Björn?

– Jag har följt honom länge. Jag är god vän med Andreas Hadelöv, och han är en av Björns bästa vänner. Så på så sätt har vi träffats privat och pratat hockey. Jag gillar hans ledarskap och sättet han ser på hockey. Han bryr sig mycket om människan och ser inte spelarna som produkter. Björn har en förmåga att få människor att prestera under en längre tid och under press.

Känner du, nu i efterhand, att affären kunde ha skötts på ett snyggare sätt?

– Det finns ingen "by the book" när det kommer till sånt här. Det finns ingen mall. Det är klart att det var känsligt. Men det är en del av sportens värld. Jag har ju kontakt med agenter och frågar om spelare hur deras möjligheter och kontrakt ser ut. Då är det inget konstigt, säger han och fortsätter:

– Jag tycker nog att det sköttes så bra som det kunde göra. Grejen var att det blev ett mediadrev. Media hade inte så mycket att skriva om annars så det stormade rätt hårt där och då. Jag lär ju inte åka till Örnsköldsvik på semester, haha.

Var det värt mediadrevet?

– Vi var villiga att ta konsekvenserna, så ja. Vi var medvetna om att det skulle bli så. Givetvis skulle media hoppa på det tåget också. Vi ville ha Björn och vi betalade priset som krävdes. Jag gjorde det som var bäst för Leksand, sen får alla andra tycka att jag är en jävla idiot, det bryr jag mig inte om. Det ingår i jobbet.

Med Björn Hellkvist som huvudtränare, Mikael Karlberg och Fredrik Hallberg som assisterande verkar det som att Leksand äntligen har hittat tryggheten som krävs. Resan har varit lång – men på en väldigt kort tid.

Jag kan hålla mig utanför de känslomässiga besluten

– I sportens värld kan det gå väldigt fort. Man kan få snabba resultat om man har rätt personer på rätt platser. Vi känner att vi växt in i SHL-kostymen med tränarstaben. Vi vet vad vi står för, vår dagliga verksamhet är förbättrad på så många olika plan. Arbetssättet och tydligare strukturer var viktigt för oss att få.

– Sen att spelarna har tagit så stora kliv i processen trodde jag inte. Men att vi skulle tävla på en högre nivå den här säsongen, det visste vi.

Varför tror du att Leksand inte tagit dessa kliv tidigare?

– Nu har jag inte varit i klubben tidigare så det är svårt att peka på något exakt. Men det har kanske varit lite för "familjärt". Det är ofrånkomligt på en så liten ort. Det kan ha påverkat känslomässiga beslut. Jag har full respekt för det. Det fungerar så, klart det påverkar. För mig utifrån har det varit lättare då jag inte har några band till människorna här. Jag kan hålla mig utanför de känslomässiga besluten. Jag tror att det har varit lättare att komma utifrån med nya idéer.

Med Björn Hellkvists tränarstab på plats har Leksand som förening genomgått en attitydförändring. Helt enligt "Tjommes" planer.

– Spelarna som vi tagit hit har bra inställning och har velat utvecklas till bättre hockeyspelare. Vi har visat att vi inte bara vill vara med och delta. Varje match som vi inte vinner blir vi arga och besvikna, vi nöjer oss inte med att spela okej längre. Sen gör vår vd Andreas Hedbom och Claes Bergström (ordförande) ett fenomenalt jobb. Många pusselbitar utöver det sportsliga är väldigt bra.

Det låter som att du är säker på att Leksand kan ta ytterligare steg?

– Ja, annars hade jag inte hållit på med det här. Vi ska bygga en stabilitet som gör att Leksand är en faktor att räkna med i framtiden. Om det är ett år, två eller tio är svårt att sia om. Ambitionen är där och möjligheterna finns. Vi har lagt en grund som är kärnan i vad vi vill. Det är harmoniskt och jag trivs med Leksand. Vi har något stort på gång.

Har ni börjat titta på en förlängning på ditt kontrakt?

– Jag har ett år kvar på mitt avtal sen får vi ta det därifrån, vi får se. Jag trivs bra, jag känner att jag bara har skrapat på ytan. Jag har fortfarande en del tankar och idéer som jag vill applicera på Leksand.