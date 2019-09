Stor livemusik kryddad med Peter Carlsson

Bandet visar upp ett brett musikaliskt register under kvällen och spelar bland annat eget låtmaterial som trummisen Kjell Gustavsson är upphov till. Under den drygt 2,5 timmar långa konserten kastar sig musikerna galant mellan olika stilar och genrer. Sångaren Mikael Westman har inte bara en stark sångröst utan bjuder även på stor energi från scenen.

Bandet håller sig med flera mycket skickliga instrumentalister, inte minst blåssektionen imponerar. Den som river ned de största applåderna är nog ändå dragspelaren Anders Larsson. Han levererar solon under kvällen så att bälgen nästan spricker.

Konserten börjar med en något originell entré. Samtliga i bandet vandrar in i konsertsalen spelande på olika rytminstrument. Allt görs med glimten i ögat och med en smittande distans.

Det blir stort drag direkt med Kjell Gustavssons nio manna-band. Ja, inledningen får en nästan att tro att vi redan nått slutnumret. Men det skall komma mera när sångaren Mikael Westman efter de två första inledningsnumren hälsar Peter Carlsson välkommen upp på scen.

Alla känner väl till Carlsson vid det här laget. Det är få scenpersonligheter som så lätt lyckas etablera kontakt med sin publik. Det behövs egentligen att han drar lite grand i kepsen för att alla ska vara med från första stund.

Peter Carlssons historier förmedlar en mycket varm humor som står i bjärt kontrast till mycket annat som upptar dagens komediscen.

Han väljer några riktigt säkra kort som låten "Fyra små vedträn", "Utbränd", Elmore James-låten "It Hurts Me Too," Bo Diddleys "You Can´t Judge A Book By The Cover".

Peter Carlsson kan berätta historier som få andra. Han skapar en illusion om att hans berättelser kommer till i stunden, fångade i ögonblicket. Det rör sig om små glidningar och pauser som skapar den där smått unika tajmingen.

I andra akten spelar Peter Carlsson sin burleska, smått klassiska bluesvariant på Gustaf Frödings dikt "Ett gammalt bergtroll". Han spelar också sin svenska version av Frank Zappas "Cosmik Debris". I Carlssons svenska tolkning heter den "Den mystiska mannen." Den riktar hård kritik mot Livets ord och dess evangelium som bland annat slog läger i Leksand för ett antal år sedan. Frank Zappa (1940-1993) brukade konsekvent säga nej till alla som ville spela in hans musik men Peter Carlsson och det forna bandet Blå grodorna fick klartecken när han fick klart för sig vad låten handlade om.

Det högst originella slutnumret blir Evert Taubes låt "Kinesiska muren". Peter Carlsson presenterar den förstås på följande sätt:

– Evert Taube skrev många fina låtar men det här är absolut den sämsta låt som han gjorde. Det är också världens första rapplåt. Evert var först med rappmusik.

Efter det numret vill publiken dock höra mer och ropar in bandet igen men något extranummer blir det aldrig. Vi får nöja oss med det som varit. Gott nog. Det är en konst att sluta när det är som roligast också.

Recensionsfakta:

Kjell Gustavsson Rythm & Blues Orchestra och Peter Carlsson

Lördag 21/9, söndag 22/9, Kulturhuset 1014, Falun.