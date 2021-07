Stora stöten – så ska Falu BS överraska med hjälp av legendaren: ”Tungan på vågen”

Falu BS lagbygge har börjat ta form på allvar.

Ny tränarduo i Jimmy Svensson och Hans Lundberg och truppen är kryddad med flera yngre talanger och rutinerade spelare. Tillsammans har de haft en intensiv fysträning under sommaren inför kommande bandysäsong i Allsvenskan.

– Vi har haft en väldigt bra sommarträning. Vi har fått hjälp av Emma Jansson och Gustaf Ollas som lagt upp träningen. Testerna har generellt sett väldigt bra ut och vi har en hög lägstanivå, säger Faluns nya tränare Jimmy Svensson.

Den gångna helgen hade laget en samling för att se hur spelarna låg till träningsmässigt – och samtidigt utmana varandra i sjukamp.

– Det var rätt imponerande, särskilt från de yngre killarna som är otroligt bra tränade. Nu minns jag inte exakta resultat men överlag var det bra resultat från samtliga.

Det är fortfarande flera månader kvar innan lagets säsong startar på allvar – BS spelar säsongspremiär mot Boltic på Tingvalla den 30 oktober.

Men det stoppar inte Jimmy Svensson från att vända, vrida och fundera kring laget.

– Vi har en god kännedom om truppen då både jag och Hans Lundberg har olika erfarenheter inom Falu BS. Hans har jobbat mycket med juniorerna och följt deras utveckling medan jag har jobbat med videoanalys från Faluns matcher. Så vi har många idéer om vad vi kan göra för att utveckla laget. Vi kommer att dela på ansvaret och jag känner att vi kompletterar varandra bra, säger han och fortsätter:

– Vi har en bra mix av killar med erfarenhet och yngre talanger. Det är det som gör det här laget så spännande, att vi har hela spektrumet. Det finns mycket potential i gruppen och det gäller bara att få ur det.

Hur ska ni maximera truppens potential?

– Utöver själva det sportsliga, där jag och Hans ska göra allt vi kan, så tror vi mycket på att en spelare som mår bra spelar bättre. Där har vi mycket hjälp av vår mentala coach.

Den mentala coachen som Svensson syftar på är inte vem som helst. Det är målvaktslegendaren, Anders ”Blomman” Blomkvist, som reste 60 mil tur och retur från hemmet i Oxelösund, för att närvara på träningen i lördags.

Det var under sent 80-tal och under hela 90-talet som ”Blomman” blev en stor profil som målvakt i Falu BS.

Svensson menar på att Blomkvist engagemang som mental coach kan vara en stor faktor till framgång under kommande säsong.

– Det kan vara den detaljen som får det att falla över till vår fördel under säsongen, lite tungan på vågen så att säga. Det är även skönt för mig och Hans att ha någon att bolla frågor och funderingar med. Jag tror att laget kan överraska i positiv bemärkelse. Får vi det här att stämma så ser det riktigt bra ut. Vi ser fram emot säsongsstarten, säger Jimmy Svensson avslutningsvis.

Lördagens samling var lagets sista träff innan ledighet. Falu BS återsamlas på nytt under den andra veckan i augusti.

Fakta/Bandyallsvenskans premiäromgång 30/10

Kalix–UNIK, Boltic–Falu BS, Nässjö–Tillberga, Lidköpings AIK–Kungälv, Gripen/Trollhättan–Västanfors, Åby/Tjureda–Katrineholm.