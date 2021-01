Storförlust för IBF-damerna – tappar i tabellen: "Återigen en dålig första period"

Falun låg inför söndagens möte med Nacka på tionde plats i tabellen, en placering före motståndarna. Det var ett Falun som inte riktigt var vakna i inledningen.

Efter drygt två minuters spel så släppte Falun in första målet och efter den första perioden låg de under med 3–0. Det dröjde nästan halva den andra perioden innan innan Falun fick in sin första boll. Det var Johanna Holmbom som prickade in målet till 4–1, efter att Nacka ökat på sin ledning i början av den andra perioden.

Nacka ökade på sin ledning än en gång, innan Emelie Björklund reducerade för Falun. Den andra perioden slutade 2–2, och hade Falun varit mer på tårna så är det möjligt att matchen haft en annan utgång.

– Vad säger man, vi gör återigen en dålig första period, redan där blir det svårt. Det är som att vi inte riktigt är med och tror att det ska lösa sig själv, säger den rutinerade backen Tone Einstulen.

Falun gjorde inga mål i den sista perioden, men släppte däremot in fyra stycken. Faluns tränare Daniel Dalbjer valde att byta målvakt i mitten av den tredje perioden, Ida Hedén ut och in med Alma Röhnisch. I samma veva begärde han även timeout, men båda dragen hjälpte föga och siffrorna blev till slut 9–2.

– Vi jobbar lite en och en, inte som ett lag och vi blir hårt straffade då, säger Tone Einstulen.

I och med förlusten så tappar Falun en placering i tabellen när Nacka gick om på bättre målskillnad efter söndagens match. IBF-damerna ligger på elfte plats, men skulle behöva ta fler poäng – på de sju matcherna som återstår av grundserien – om det ska bli något slutspel.

De åtta bästa lagen får spela slutspel och för Falun så skiljer det efter helgens matcher fem poäng till slutspelsplats. Nästa match för Falun är först på lördag den 13 februari hemma mot Endre.

Matchfakta/SSL Dam

Nacka Wallenstam IBK–IBF Falun 9–2 (3–0, 2–2, 4–0)

Första perioden: 1–0 (2:24) Erica Klevbo (Hanna Berg), 2–0 (11:50) Mathilda Ekenlinde (Hanna Berg), 3–0 (14:56) Malin Blohm (Ebba Hansson).

Andra perioden: 4–0 (5:26) Malin Blohm (Ebba Hansson), 4–1 (8:08) Johanna Holmbom (Erika Andersson), 5–1 (9:30) Ebba Hansson (Cornelia Jansson), 5–2 (9:52) Emelie Björklund (Elin Nordström).

Tredje perioden: 6–2 (8:38) Frida Svan (Johanna Arvidsson), 7–2 (14:50) Frida Svan (Zita Holmsved Thott), 8–2 (17:26) Daniella Westerlund (Ebba Hansson), 9–2 (17:43) Hanna Berg (Philippa Blom).

Skott: 25–15 (9–3, 5–8, 11–4).

Utvisningar: Falun: -. Nacka: 1x2.

Domare: Patrik Cullander och Niklas Tollefors, Stockholm.

Publik: 0.