Stortalangen satte sitt första mål – blandade känslor då KIK-sviten bröts: "Lite surt"

Två riktigt starka sviter bröts när Kvarnsveden på lördagen spelade 2–2 hemma mot Selånger.

Dels segersviten som inför omgången var uppe i fem raka matcher. Och dels den målnolla bakåt som man lyckats hålla i lika många matcher.

– Vi förstod väl att den här matchen skulle komma, men kanske inte mot Selånger hemma. Men det haussas upp, de tänker på att de har x antal matcher och hållna nollor...

KIK-tränaren, Jonas Björkgren suckar.

– Sen, målen de gjorde. Det var inte helt otippat att de kom på hörnor. Vi var inte riktigt på tårna, motståndarna kände att de hade hugg och var på tå. Är man inte påkopplad så får man inte med sig poängen, så är det ju, fortsätter Björkgren.

Målen han pratar om kom tidigt i den andra halvleken, båda på hörna, och innebar att Selånger inom loppet av åtta minuter vänt ett tidigt underläge till plötslig ledning.

Något som tvingade KIK-ledningen att agera blixtsnabbt och strax efteråt bytte Jonas Björkgren in Sofia Lissel och Emma Halvarsson för att få in pigga offensiva ben under matchens sista halvtimme.

Något som också skulle ge utdelning, även om det "bara" räckte till en poäng.

Se höjdpunkterna från Kvarnsveden–Selånger:

KIK-pressen under matchens sista tjugo minuter var massiv och med kvarten kvar var det 16-åriga Halvarsson som höll sig framme och gjorde sitt första seniormål någonsin.

– (skratt) Jag vet inte om jag fick en felträff, men den gick in. Men det var ett inspel från vänster, jag slog till med vänsterfoten och så gick den under målvakten och in, tror jag. Jag såg bara att den gick in och blev jätteglad, berättar Halvarsson.

Kändes det speciellt, i och med att det var ditt första?

– Det är skönt, man vill ju alltid spräcka nollan och jag har ju ändå spelat två matcher från start. Jag hoppas att jag kan göra fler mål och att det släpper lite nu och flyter på.

Målet var dock inte den enda oreda som Halvarsson lyckades skapa under sin tid på planen. Kort därpå fick 16-åringen ytterligare ett par riktiga kalaslägen, som dock räddades av en storspelande Nellie Maxén i Selångers mål.

– De ska ju bara in, i alla fall nån av dem. Men får jag lite mer tid så... jag är ju så ny och kanske behöver lite mer rutin där för att bara lägga dem vid sidan av målvakten.

Selånger redde till sist ut stormen och matchen slutade 2–2.

– Det känns helt okej, men det är lite surt. Det känns som att vi skulle ha kunnat ta den här matchen, säger Emma Halvarsson.

Vad var det som gjorde att ni släppte in dem i matchen i andra halvlek?

– Nej, de gjorde två hörnmål och vi markerade dem ju inte. Vi var inte påkopplade för vi ska ju bara vara där. Bollen ska bara bort. Sen var det ju fina hörnmål, så klart, men ja...

För Selånger, som slåss i botten av tabellen, kändes krysset närmast som en seger. I Kvarnsvedenlägret var man, naturligt nog, mindre nöjda med resultatet.

– Vi ville ha tre poäng och det känns som att vi skulle ha tagit det i den här matchen också, så det blir extra surt, säger Halvarsson.

Intressant i KIK-lägret, förutom Halvarssons första seniormål, var att Alva Lundin stod för sitt första framträdande i KIK-dressen efter återkomsten i slutet av sommaren. Lundin byttes in med kvarten kvar och fick en ovanligt offensiv roll då Kvarnsveden avslutade matchen med tre anfallare.

– Vi gick över till 3-4-3 där och lyfte bollar, men man såg samtidigt att vi inte riktigt var där i lyften. Vi var "über alles" i nittio minuter och lyften fastnade på innermittfältarna. Men ja... så här är det, säger Jonas Björkgren.