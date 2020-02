Sträng kyla slår till inför Stafettvasan – då drar snön in: "Kommer vara ganska blåsigt"

Ett högtryck har etablerat sig över länet, vilket ger klart kyligare väder än inledningen på Vasaloppsveckan

De som åker Stafettvasans första sträcka på fredagen får räkna med en riktigt kall start, enligt meteorologen Per Holmberg vid vädertjänsten StormGeo.

– Just där i dalgången i Sälen är det ett riktigt kallhål, så där är det inte omöjligt att det ligger på någonstans mellan 18 och 25 minusgrader vid klockan åtta-nio.

Snöfallet ser ut att vara ganska ihållande hela dagen och det kan vara ganska blåsigt på utsatta ställen i spåret.

Under förmiddagen stiger temperaturen något och väntas ligga på mellan 10-15 minusgrader.

– Det blir soligt och rätt så svaga vindar, lite moln över de sydöstra delarna av sträckan under eftermiddagen, säger Per Holmberg.

Under lördagen kommer det in varmare luft och det ser ut att bli soligt. 10-15 minusgrader på morgonen, under dagen kan det stiga till någon plusgrad i Mora.

Under natten till söndagen rör sig ett utbrett snöfallsområde in, som kommer att beröra hela Vasaloppssträckan. Vid starten i Sälen väntas det vara mellan tre och fyra minusgrader på morgonen.

– Först är det torr snö som faller och sedan stiger temperaturen till någon plusgrad bortåt Mora, så då blir det lite blött. Snöfallet ser ut att vara ganska ihållande hela dagen och det kan vara ganska blåsigt på utsatta ställen i spåret.

Enligt Per Holmberg handlar det om 8-15 centimeter snö.

– Det är ganska stora mängder, det är gränsfall om det kan bli en varning (från SMHI, reds anm.), säger han.

Under kvällen övergår det i tidvis blötsnö och det drar bort först under måndagen.