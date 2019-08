Stridande viljor i bostadsområde – de anklagas för rasism

Sten Jansson, som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse, är upprörd. Likaså Kjell Christiansson som är vice ordförande.

Tidningen träffar dem på gården för att få kommentarer om det kommande stormötet och varför medlemmarna ska få ta ställning till om ett cirka 1,60 meter högt trådstaket ska sättas upp på en lång sträcka mot Rödhakensidan.

– Där i Rödhaken bor det väl nästan bara nyanlända, säger Kjell Christiansson, och Sten Jansson uppger att vissa i Blåmesen känt sig trakasserade i sex års tid.

– Det är framförallt de som bor i tvärhuset, vid Timmermansvägen 10 I och K, som är utsatta. Fönster har slagits sönder, man sparkar boll mot väggarna och i de här plåtfasaderna fortplantar sig ju ljudet, säger Jansson.

– Det började med spring i trapphusen så vi till sist fick lov att sätta in lås och sedan så började de lägga sopor i våra behållare så vi fick sätta lås där också. Och så har vi problem med att man kör med bilar över våra gräsmattor, berättar Kjell Christiansson.

Han vågar inte ha någon uppfattning om hur det kommer att gå på måndag, ”jag har hört många som är för men också många som är emot”. Själv är han helt inställd på att man måste investera i staket och Sten Jansson som säger att han tidigare varit tveksam, har nu också den uppfattningen.

Föreningens ordförande Bernt Åke Grankvist säger att det är en jätteviktig fråga.

– En del säger att det bli instängt om vi ska ha staket. Jag vet inte om det kommer att hjälpa med ett staket men samtidigt måste vi ju lösa det på något sätt. För några veckor sedan blev en äldre dam rånad på sin handväska utanför porten och nu vågar de äldre damerna inte gå ut ensamma utan de går i grupper.

Damen som blev rånad står på balkongen och lyssnar och instämmer i det stora hela.

– I går var vi sju damer som var ute och gick. Första tiden efter att det där hände vågade jag inte gå ut ensam men nu gör jag det.

Rånet gick snabbt och de två rånarna var maskerade så hon har inte kunnat lämna något signalement. Men så mycket står i alla fall klart att det måste ha varit tonåringar eller vuxna som begick rånet.

Göran, vi kallar honom så, vill tills vidare inte vara med på bild eller stå med sitt namn i tidningen. Han finns bland dem som kommer att rösta nej.

Göran betraktar vissa boendes beteende som ”ren rasism”. Droppen för honom var en händelse förra helgen.

– Det var någon slags party här ute på gården. Då kom det några barn från Rödhaken och man skrek åt dem att de skulle försvinna. De skulle inte få vara här.

– Och en annan gång kom en nyanländ kvinna med sitt barn och gick till vår lekplats. Hon tvingades bort därifrån. Kjell Christiansson gick ut och talade om att här hade de inget att göra. Vad är det vi håller på med i dagens Sverige?

Inne på Blåmesens gård finns några vinbärsbuskar. Barn som bor i Rödhaken har sett buskarna och ätit av bären och det har inte setts med blida ögon av vissa i Blåmesen, uppger Göran.

– Folk i styrelsen har varit ut och jagat barnen och skällt på dem bara för att de tagit bär. Så håller man på, man jagar småbarn. Jag tycker att det är skrämmande och beklämmande att vuxna beter sig så här mot barn och nyanlända och för mig är det rasism och inget som jag vill bli förknippad med, framhåller Göran.

Sten Jansson, Bernt Åke Grankvist och Kjell Christiansson ger en annan bild.

– Det skulle väl inte göra något om ungarna bara tog lite bär. Men de bryter av hela kvistar och går i väg med och äldre kan komma hit med stora hinkar och plundra våra bärbuskar. Vi har talat om att det här är en privat tomt och att så här får man inte göra men det skiter de i, påstår Sten Jansson.

Kjell Christiansson har sin uppfattning klar:

– Det här handlar över huvud taget inte om rasism utan vi vill bara freda våra rättigheter och det vi äger och det ska vi få ha i fred. Vi har köpt in buskarna för gemensamma pengar, äldre vill göra sylt och gelé och annat. Då ska det inte komma hit andra och bryta sönder buskar och ta med sig hem. Det är stöld, precis som om de går in på vilken villatomt som helst, betonar Christiansson som under yrkestiden var polis i många år.

Han bekräftar också att kommer det barn från Rödhaken som vill använda Blåmesens lekplats så blir de bortmotade.

– Ja, det stämmer. Jag har själv sagt till att de ska låta den här lekplatsen vara för de har haft sönder gungor och en gunghäst fick vi göra om fundamentet på för att de hoppade sönder den. Ludvikahem har två stora fina lekparker i Rödhaken så varför ska man behöva gå ner hit och ha sönder grejorna för oss?

Du säger ju att många är emot att ni ska sätta upp ett staket. Varför är de det, tror du?

– De som är emot, oftast är det sådana som inte är hemma. De har sina husvagnar och sommarstugor och är inte hemma när det här pågår.

Att barn och ungdomar rör sig mellan Rödhaken och Blåmesen är väl knappast något nytt. Så har det varit i alla tider att till exempel barn i Rödhaken gått ner till kompisar i Blåmesen?

– Jo, men jag tror inte att de har några kompisar i Blåmesen. Det kan mycket väl vara så att man förr om åren rört sig emellan men då höll man inte på med sånt jävulskap som man gör nu, fastslår Kjell Christiansson.