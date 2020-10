Su Andersson bytte från arkitekt till artist

För cirka ett år sedan reste hon under en månad med tåg genom 15 stater i USA. Hon hoppade på i Chicago, drog västerut till San Francisco för att sen via Los Angeles tuffa österut till New York.

Su stannade till då och då, skrev resedagbok och noterade inte enbart vad hon upplevde utan dokumenterade även resan musikaliskt.

På Train stories framförs tio låtar med bland annat musiker från gruppen West of Eden, bland dem medproducenten Henning Sernhede och Martin Schaub.

Musikaliskt är det ganska lågmäld framtoning och som lyssnare blir man lite av medpassagerare på tågresan och dess avstickare.

Fast när det går för långsamt upplevs Su´s sånginsatser inte riktigt hänga med men det kompenseras av några låtar med mera fart i, som On the train pt 1, The dark blue of mine, On the train pt 2.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Svensk americana

Su Andersson

Train stories

(Firma Su Records/Hemifrån)