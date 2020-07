SUPERENKÄT/Stor genomgång inför Dalafyran-premiären – de blir favoriter: "Vi ska vara med i toppen"

Amsbergs SK

Nyförvärv: Colo Halit, Bullermyrens IK, Kevin Söderlund, IF Tunabro, Niklas Söderlund, Bullermyrens IK, Sheroan Abdo, Ezid SK, Alan Ayik, Forssa BK, Zinar Agirman, Forssa BK, Khalid Abdullahi, Swesom FC.

Förluster: Hassan Madi, långtidsskadad, Tobias Nellfors, slutat, Fredrik Sundman, IF Tunabro, Andreas Johansson, slutat, Jim Lindqvist, långtidsskadad, Max Skagerud, tagit en paus.

Tränare: Khaled Madi, ny i fjol då han kom från Forrsa BK. André Sannehag är hjälptränare, liksom förra säsongen.

Målsättning: – Att hålla oss kvar. Vi är underdogs, men vi går in för att vinna varje match. Vi vill varken gå upp eller åka ur, vi är inte storsatsande och många har familj och vill inte spela så mycket om det blir för seriöst.

Favorit: – Jag tror på Slätta och Tunabro har även satsat hårt. Sedan Avesta och Dala-Järna får man inte räkna bort.

Tränarkommentar: – Det ser helt okej ut, vi började säsongen med 20 till 30 spelare på träningarna. Sedan kom corona och vi drog oss division 7 med vårat U-lag, vi hade inte spelare till att ha två lag. På försäsongen harv vi förlorat med 2-0 mot Bullermyren där vi fick ett rött kort tidigt. Vi vann mot Swesom med 2-0 och spelade 2-2 mot Forssas U-19-lag. Den senaste matchen mot Ludvika vann vi med 3-2. De senaste matcherna har vi haft två man på bänken då många varit skadade och en del bortresta.

Avesta AIK

Nyförvärv: Mattis Hildonen, comeback Victor Berg, comeback, Arman Poghosyan, Norbergs AIF, Isac Söder, Forssa BK, Daniel Tumzgi, Forssa BK, Hampus Wallman, egen produkt, Kevin Sahindal, egen produkt Abbe Nilsson, egen produkt, Emil Enström, egen produkt, Måns Johansson, egen produkt, Alireza Hassani, egen produkt, David Vikström, egen produkt

Förluster: Adam Tumma, Fagersta södra, Axel Östberg, Fagersta Södra, Irat Younis, Fagersta Södra, Omar Mohamed, Fagersta Södra, Khalid Mohamed, Sala FF, William Samuelsson, Vaksala SK, Sebastian Lundvall, Skogsbo/Avesta IF, Daniel Viklund, Skogsbo/Avesta IF, Benjamin Larsson, Skogsbo/Avesta IF, Erdem Sahindal, slutat.

Tränare: Mikael Lindgren, första året (ny från Avesta AIK dam), och Christian Johansson som hjälptränare.

Målsättning: – Även om vi har ett ungt lag så siktar vi på att vara i toppen. Avesta AIK som förening vill inte vara i division 4, vi vill vara högre.

Favorit: – Utan att ha sett så mycket så säger jag Slätta och Dala-Järna.

Tränarkommentar: – Vi åkte ur division 3 i fjol och en följd av det var att flera spelare försvann. Några ville spela division 2 med Fagersta och någon drog till Sala i division 3. Vi har tappat en hel del, men fyllt på med egna produkter. Till stora delar är det ett nytt lag, men jag tycker vi är bra. Jag tycker försäsongen har gått ganska bra, vi har mött några lag från division 3, vi mötte Forssa i cupen och förlorade på övertid. Vi har vunnit över Sala som är ett division 3-lag och har även mött ett par seriekonkurrenter. Ludvika Swesom har vi båda vunnit mot.

Bullermyrens IK

Nyförvärv: Andy Lundin IK Brage U-19, Faisal Bibo,Säters IF, Filip Hedblom, IK Brage U-19, Imad Kåhiri, Säters IF, Mahdi Allameh, Falu BS, Mergim Curry, Kvarnsvedens IK, Mesud Tayfur, Islingby IK, Nashvan Rasho, Forssa BK, Rafat Kalid Bies Bies Säters IF, Rami El Jazzar, IF Tunabro, Rasmus Christensen Winter, IK Brage U-19, Umut Admis, IF Tunabro, Memocan Elanis, Syrianska IF.

Förluster: Emrah Erbek, Amsbergs SK, Karim Rebai, Forssa BK, Mohammed Sissoko, Swesom FC, Ahmed Hilmi, Swesom FC, Harde Karimyan, slutat, Mohammad Mohammad, slutat, Adam Andersson, slutat, Arben Gurzakovic, slutat, Niclas Henriksson, slutat, Godfrey Kasumba, Swesom, Colo Halit, slutat, Ekele Samuel Ejifor, slutat.

Tränare: Aziz Milli och Christian Kaddik har delat ansvar, var båda var assisterande förra året. Kommer även att spela.

Målsättning: –Att vinna serien, vinna varje match, det är den inställningen vi har. Det tror jag att vi kan göra, vi har fått in väldigt duktiga spelare. Memocan Elanis var ordinarie i Brage när de vann division 1, bland annat.

Favoriter: – Svårt att säga, Dala-Järna tror jag, de har haft samma stomme ett tag nu. Sedan de som åkte ner från trean, Avesta, Säter och Slätta.

Tränarkommentar: – Det har sett riktig bra ut, vi har en bred trupp och grabbarna är hungriga. Vi har spelar en hel del träningsmatcher i juli, där vi kryssade mot Säter och senast mot Korsnäs förlorade vi med 3-0, men resultatet speglade inte matchbilden.

Dala-Järna IK

Nyförvärv: Simon Blom, Vansbro AIK, Filip Nilsson, Hulåns IF, Isak Olsson, egen produkt.

Förluster: Filip Elofsson, Sandviks IK, Natanael Pers, Hulåns IF.

Tränare: Oskar Albinsson, första året, (ny från Äppelbo), Anders Strandberg är hjälptränare och Andreas Olsson är tekniktränare/målvaktstränare.

Målsättning: – Vi har inte satt någon rent resultatmässig. Jag tror säkert att folk som ser det utifrån tror att vi kommer vara i toppen. Det kanske vi borde, men fyran är en hårdare serie i år med tre lag från division 3 också.

Favorit: – Det är lagen som kommer uppifrån, Avesta, Slätta, Säter) och även Tunabro.

Tränarkommentar: – Det har gått bra på försäsongen. Vi vann mot Mora med 1-0 i en träningsmatch och de spelar i division 3. Senast mötte vi Swesom och den matchen var lite sämre måste man säga. Vi vann ju iallafall, men det var inte alls samma prestation som mot Mora. Truppen är ganska stabil, alla tränar hela tiden så det är bra. Det är ungefär samma trupp som förra året.

IF Tunabro

Nyförvärv: Fredrik Sundman, Amsbergs SK, Robert Hedberg Thenander, Forssa BK, Adam Reyier, Ulfshyttans IF, William Höglund, IK Brage, Hjalmar Isberg, IK Brage, Oliver Åkerström, Säters IF, Vilhelm Björkgren, Säters IF.

Förluster: Kevin Söderlund, Amsbergs SK, Rami El Jazzar, Bullermyrens IK, Jens Barkar Andersson, Amsbergs SK.

Tränare: Fredric Eriksson, första året (ny från Gustafs damer).

Målsättning: – Jag både tror och hoppas att vi ska vara med och tävla i toppen.

Favorit: – Jag har ju inte den kollen på de andra lagen eftersom jag varit i damfotbollen i tre år. Det finns många som borde vara bra, som Slätta, Säter, Dala-Järna och Bullermyren. Djungeltrumman säger att Ludvika ska vara bra också. Men får jag välja får väl vi vara favoriter.

Tränarkommentar: – Vi har absolut en bra högstanivå, jag tyckte vi höll Mora stången bra i svenska cupen-kvalet i våras. På det stora hela tycker jag att det har sett rätt bra ut på försäsongen även om vi väl fick en dipp i träningsnärvaron när träningsmatcherna ställdes in. Vi slog Tällberg med 7–1 i genrepet, men det blev inte någon riktig värdemätare. Vi låg under i halvtid, men när vi vände på det i andra halvlek tröttnade de och på slutet sket de i det. Men jag tycker att vi var bättre hela matchen.

Ludvika FK

Nyförvärv: Tobias Andersson, IK Brage, Dawood Alkuheli, do, Mohammed El Malla, IFK Uppsala, Hassan Migil, Said Abdisamed, Ilyas Abdulgaadir, samtliga MIK.

Förluster: Rahmat Kazemi, Nyhammars IF, Mustafa Yusuf, do, Reza Hosseini, Fagersta Södra, Abdelkhalek Zebari, Linus Henriksson, Sanel Ferhatovic.

Tränare: Alexander Elxén, tredje året. Fredrik Nyberg är assisterande och målvaktstränare.

Målsättning: – Det är så små marginaler, det är svårt att vara förberedd, får man en bra start så kan allt hända. Att vara kaxiga och säga att vi ska vara topplag, det går inte, vi inte har de andra förberett sig, inte sett de spela, vi är många nya.

Favoriter: – Jag har ingen aning, tre lag kommer från div. 3 normalt ska de vara favoriter, men vet inte vilka som är kvar hos dem eller inte. Som Dala-Järna har gjort, ibland toppen ibland botten, det blir tajt.

Tränarkommentar: – Som alla andra har det varit konstigt. Det har varit svårt att förbereda sig, men grabbarna är sugna, har inte spelat sedans september. Vi gick bra förra året, men försöker vara bättre i år.

– Träningsmatcher har vi haft tre den senaste tiden, vi spelade mot Östansbo, Bullermyren och senast Amsberg. Spelet har varit bra, vi har släppt in lite mycket mål, men framåt har det sett bättre ut, hoppas det sitter i från hösten. Många spelare som lämnar och kommer in, så har det varit de senaste sju åren.

Malungs IF

Nyförvärv: Stefan Radomirovic, IF Nornan, Reza Ahmadi, IF Nornan, Lars Eriksson, IF Nornan, Hassan Mohammed, Skruvs IF, Izaadin Jalill, Dala-Järna IK, Befeker Sisay Äppelbo AIK.

Förluster: Erik Niss-Jonsson, IFK Mora, Christoffer Johansson, IFK Mora, Lukas Halvarsson, IFK Mora, Abdushakur Daev, IF Nornan, Yosef Amini, IF Nornan, Robin Halvardsson, IFK Velen.

Tränare: Tomas Hultgren ny för i år, har Mick Johansson, har varit i Malung i många år.

Målsättning: – Egentligen ingen speciell, det viktigaste är att få en bra start, man har inte tid att reparera om man inte gett 100 i varje match, gäller att verkligen fokusera, vi har inte råd att tappa onödiga poäng.

Favorit: – Det är lite svårt, förr om åren har man kunnat kika och bildat sig en uppfattning, i år har det inte gått. Men Slätta och Avesta är favoriter, Dala-Järna är alltid farliga.

Tränarkommentar: – Försäsongen har varit som den varit. Det har sett skapligt ut och det har kommit mer folk eftersom. En del var i karantän ett tag när släktingar var sjuka, men nu har vi full styrka. Vi har spelat mot Nornan och vann med 2-1, och senast spelade vi mot Västanvik och vann med 1-0, de spelar i Värmlandsfyran. Det ser helt okej ut, stundtals väldigt bra, men ibland sämre. Det är upp och ner men det får man räkna med på den här nivån.

Slätta SK

Nyförvärv: Emil Groth, Säters IF, Karl Södereng, Bjursås IK, Rasmus Eriksson Vanemo, USA, Daniel Gelvgren, comeback, Jon Moberg, comeback.

Förluster: Behez Ibrahim, Falu BS, Akram Malak, Falu BS, Yuusuf Absuge, Falu BS, Huseyin Körkaya, Korsnäs , Tim Schelhaas, Korsnäs, Nils Forsgren, studier, Arda Güclu, slutat.

Tränare: Nicklas Rydstrand. Henrik Jatko assisterande (ny från Bjursås).

Målsättning: – Vi vill vinna varje match.

Favoriter: – Dala-Järna och Tunabro är de lagen som kommer bli tuffa, samt oss själva om vi nu ska vinna varje match.

Tränarkommentar: – Vi åkte ur förra säsongen, och det blev lite omorganisation. Vi började med att ta bort U-laget, eftersom vi inte hade spelare. Jag fick fortsatt förtroende. Vi spelade svenska cupen innan coronan och vann mot Korsnäs med 5-1 och förlorade mot Kvarnsveden. Vi har spelat internmatcher istället för att köra träningsmatcher i sommar, men vi kryssade mot Swesom i en träningsmatch nyss. Vi upplever att vi har en ganska tunn trupp men bra kvalité, vi är känsliga för skador.

Swesom FC

Nyförvärv: Mawlid Abdi, Forssa BK, Godfrey Kasumba, Bullermyrens IK, Muhammad Sissoko, Bullermyrens IK, Vladmir Nyberg, Bullermyrens IK, Ahmed Hilmi, Bullermyrens IK, Erik Rosendahl, Ulfshyttans IF.

Förluster: Khalid Abdulmanan, Amsbergs SK.

Tränare: Mostapha Elhachmi, andra året.

Målsättning: – Etablera oss i division 4 och utvecklas så mycket som möjligt, det är en hård serie, beror mycket på hur det går i början. Men vi kan skrälla och det kan gå åt det andra hållet också.

Favoriter: – Dala-Järna tror jag på, de är ett bra lag som spelat ihop i flera år nu. Även Ludvika tror jag, Avesta bör också vara med i toppen.

Tränarkommentar: – Vi har haft sju träningsmatcher sedan vi körde igång i början av juni. Det ser bra ut, det är bara att vi haft olika lag på alla träningsmatcher, men vi har en bred trupp. Vi behöver kontinuitet, de har inte hunnit spela ihop ett lag. Mot Dala-Järna förlorade vi senast, men mot Slätta spelade vi 0–0.

Säters IF

Nyförvärv: Kewin Adolfsson, Kvarnsvedens IK, Max Andersson, Gustafs GOIF, Yousif Aslan, Hedemora FC, Natanael Bjöör, Stora Skedvi IK, Poia Khaledian, Stora Skedvi IK, Tim Sammons, Gustafs GOIF, Dennis Särnebro, Stora Skedvi IK, Kim Netzel, Smedjebacken SK, Anton Andersson, Smedjebacken SK, Anton Johansson, Långshyttans AIK, Dennis Åkesson, comeback, Karl-Oskar Tollsten, comeback, Rasmus Dahlström, comeback, Tumuku Karagulov, comeback, Gedoen Maluko, ingen tidigare klubb, Marcel Hedesczynski, ingen tidigare klubb.

Förluster: Aras Palani Kvarnsveden IK, Emil Groth Slätta SK, Bibo Faisal, Bullermyrens IK, Imad Kheiri Bullermyrens IK, Rafat Bies Bullermyrens IK, Willhelm Björkgren, IF Tunabro, Oliwer Åkwerström, IF Tunabro, Dialo, Kanada, Marco Granados USA, Sonal Singh, Kanada, Steve Rodriguez, USA, Patrick Berardi, Kvarsvedens IK, Ruhat Yavuz, Forssa BK, Erik Rotwold, Forssa BK, Markus Åkerström, slutat.

Tränare: Leif Fjägerås, första året, var assisterande förra året. Har sin son Erik Fjägerås som målvaktstränare.

Målsättning: – Vi ska försöka vara med på den övre halvan. Vi har förlorat en del spelare från förra året men vi har fått in så vi kan täcka upp.

Favoriter: – Dala-Järna, Slätta och Tunabro och även vi kanske.

Tränarkommentar: – Laget är riktigt bra just nu, blev stiltje med träningsmatcher, och vi körde två träningar i veckan och en frivillig. Vi tog uppehåll vid midsommar, sedan har vi kört flera dagar i veckan. Träningsmatcherna har gått ganska bra, alla har fått vara med och lufta sig, båda nya och gamla. Mot Gustafs vann vi med uddamålet, mot Bullermyren spelade vi 3-3 och mot Ulfshyttan vann med 3-2.

Tällbergs IF

Nyförvärv: Olle Snell, Leksands IF, Hampus Lindén, IFK Mora, Mohamed Geto, Insjöns IF, Marcus Bringsén, Jesper Landmark.

Spelarförluster: Max Andersson, slutat.

Tränare: Fredrik Källberg, ny, (varit assisterande i två år).

Målsättning: – Vi har pratat om att vi ska ligga topp fem, men det blir svårare med så få matcher. Tror dock alla i laget håller fast vid det målet.

Favorit: – Slätta mötte vi, de ser väldigt bra ut, Dala-Järna är alltid bra och Tunabro kan bli farliga i år, även vi borde vara med där uppe.

Tränarkommentar: – Vi körde på fram till midsommar, sedan hade vi uppehåll i tre veckor, vi är inne på andra träningsveckan nu. Vi har några nya spelare som kommit, och bara en som lämnat, så vi har breddat truppen. Förra veckan träningsspelade vi mot Tunabro och förlorade ganska stort, men vi fick ut det vi ville oavsett vad siffrorna säger.

Vansbro AIK

Nyförvärv: Lars Heens, IFK Mora, Robert Permats, Hulåns IF, Tony Eriksson, Dala-Järna IK.

Förluster: Linus Andersson, Hulåns IF, Andreas Olars, Hulåns IF, Simon Stam, Hulåns IF, Simon Blom, Dala-Järna IK, Henrik Heinstedt, Äppelbo AIK, Sebastian Alajääski, IF Tunabro, Linus Backman, slutat, Andreas Hedström, slutat.

Tränare: Peter Svensson och Niklas Svensson och Lars Heens, spelande tränare.

Målsättning: – Tycker det är svårt när vi tappat så många, vi ska prova ta poäng så att vi håller oss kvar. Jag vet inte hur de andra står.

Favoriter: – De lag som åkt ur, Slätta tror jag främst på av dem, och även Dala-Järna.

Tränarkommentar: – Det har varit tufft med coronan, och det har varit svårt med träningsmatcher. Det är tungt för oss eftersom vi tappat nästan tio man från ifjol, så det är tufft. Vi har många från ungdomslaget som kan vara med, och sådana som slutat får man ragga på för att vara med. Vi vann senaste träningsmatchen mot Nornan med 5-1. Filipstad fick vi dock storstryk mot, de spelar i Värmlandsfemman.