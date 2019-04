Brage föll tungt i seriefinalen mot Varberg – dubbla stolpträffar sänkte grönvitt

Under en strålande aprilsol tog IK Brage emot Varbergs Bois i en tidig seriefinal i Superettan.

Det var tabelltvåan mot serieledarna, och förutsättningar goda nog för att locka årets största publik till Domnarvsvallen – men inte tillräckligt för att passera 2 000-strecket (1 960 åskådare passerade vändkorsen på "Vallen").

De fick se ett glödhett Varberg, med fyra raka vinster, öppna stenhårt i Borlänge. På matchens sju första minuter skapade gästerna sex hörnor, och på ett par av dem tvingades Peter Rosendal sträcka ut rejält på för att hålla Bragenollan intakt.

När Brage klarat av den värsta anstormningen tog man sig längre upp i banan efter hand. När Anton Lundin sedan påpassligt högg på en långboll och gick runt Varbergmålvakten August Strömberg så vräkte den senare ned Brageyttern i straffområdet – varpå domare Andreas Johansson blåste straff.

Christian Kouakou var säkerheten själv från elva meter och sköt 1–0 till Brage i den 24:e minuten.

Brage hade en fin period i mitten av halvleken, så Varbergs kvittering bara fem minuter senare kom som en kalldusch för hemmalaget: 1–1, Robin Book.

Likaläget stod sig halvleken ut.

Efter paus fick Christian Kouakou en jättechans att ge Brage ledningen, men träffade stolpen från nära håll. I den 55:e minuten bröt i stället Varberg dödläget. Keanin Ayer hittade in till Perparim Beqaj som resolut tog sig in i straffområdet och placerade in 2–1 bakom Rosendal.

Återstoden av halvleken blev en kvitteringsjakt för Brage, som kom riktigt nära när Kristian Andersen drog ett distansskott i stolpen.

I anfallet efter kunde Varberg ha ökat på sin ledning, med ett uppoffrande hemjobb av Mattias Liljestrand i kombination med en strålande fotparad av Peter Rosendal räddade Brage den gången.

Med fem minuter kvar att spela bröt sig islänningen Bjarni Mark Antonsson in i Varbergs straffområde och avlossade ett tungt skott – men August Strömberg lyckades styra det till hörna.

Varberg höll undan och vann seriefinalen med 2–1. Hallänningarna står på full pott efter fem matcher, medan tabelltvåan Brage har tio poäng.

Matchens spelare

Nahom Girmai, Varbergs BoIS

Girmai har jagats av flera allsvenska klubbar en tid, och det är lätt att förstå varför. Varbergs store lille lirare på mittfältet.

Matchens grej

En strålande vårdag, och äntligen lite puls på "Vallen". Seriefinalen lockade nära 2 000 åskådare, och visst kan man tycka att en sådan tillställning förtjänar en ännu större publik – men för ett Brage som kämpar för att locka folk till matcherna var det här ett välkommet fall framåt.

Matchens hyllning

Brage hyllade – Brage. I paus intervjuades tre kvalhjältar från Leksands IF på innerplan: Mattias Nilsson, Jesper Ollas och, förstås, målvakten Axel Brage. "Jag har fått ett nytt favoritlag nu", sa Brage om Brage.

Matchfakta/Superettan

IK Brage-Varbergs BoIS FC 1–2 (1–1)

Målen: 1–0 (24) Christian Kouakou (str), 1–1 (29) Robin Book, 1–2 (55) Perparim Beqaj.

Varningar, IKB: Pontus Hindrikes (14) VBIS: Perparim Beqaj (12), Daniel Krezic (64), Robin Book (90+1), Sebastian Möller (90+4).

Domare: Andreas Johansson.

Publik: 1960.

Laget: Peter Rosendal – Pontus Hindrikes, Alexander Zetterström (74), Mattias Liljestrand, Benjamin Hjertstrand – Robbin Sellin (79), Seth Hellberg, Bjarni Mark Antonsson, Anton Lundin (79) – Christian Kouakou, Kristian Andersen Ersättare: Adrian Engdahl (mv), Carlos Garcia, Simon Stenberg (74), Jonathan Lundbäck (79), Jonathan Morsay (79), André Kamp, Oscar Lundin.