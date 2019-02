Brages nya mittfältsankare siktar på allsvenskan – och hyllar den isländske storstjärnan: "Diggar han som fan"

► Sista pusselbiten på plats – så ska Brage överträffa fjolårssuccén: "Betydligt bättre rustade idag än för ett år sen"

Den lilla fjordbyn Siglufjörður ligger inklämd mellan bergen längst upp på norra Island och huserar inte mer än drygt tusen invånare.

Temperaturen blir sällan över femton grader, och i mitten december får byborna bara se dagsljus i drygt två och en halv timma.

Här har fiskeindustrin, där silltrålning är paradgrenen, varit den viktigaste näringen under större delen av nittiotalet, och är så än idag.

Men – det spelas fotboll också.

Det var här som Grétar Steinsson – tidigare bland annat i Bolton Wanderers och med över fyrtio landskamper på meritlistan – fostrades och tog sina första stapplande steg mot en karriär i Europa.

Den gänglige före detta högerbacken är ett bevis för att man kan lyckas att ta sig till den absoluta toppen, trots att omständigheterna för att bli professionell fotbollsspelare kanske inte alltid är de bästa, då ett bångstyrigt klimat och brist på moderna träningsanläggningar är standard.

– När jag var liten så tränade jag fotboll inomhus, på parkett. Det vara bara i fyra-fem månader vi kunde vara ute på gräs. Resten fick vi vara inne. Men det är bättre i Reykjavik och även i Akureyri, där jag var nu senast. Där har de hallar och konstgräsplaner.

Bjarni Mark Antonsson berättar entusiastiskt om sin hemort och förutsättningarna i hans hemland.

Svenskan är närmast felfri och självklar.

Den lärde han sig under sin tid i Kristianstad, där han spenderade två säsonger i division 1 för ett par år sen. Något som gör att Antonsson dialektalt nästan drar åt skånska när han pratar.

– Det är den svenska som jag har lärt mig (skratt). För islänningar så liknar isländskan svenskan lite, men för svenskar är det inte alls likt. En svensk skulle aldrig fatta isländska, aldrig i livet.

Det var lätt att lära sig alltså?

– Mja... inte lätt. Man fick ju vara lite pinsam när man skulle lära sig och prata fel hela tiden. Men kämpar man bara igenom den perioden, då kommer det.

Så det blir det dalmål nu framöver?

– (skratt) Ja, jag brukar säga att min svenska bara är vad jag har hört från någon annan. Jag kopierar bara och säger vad jag har hört innan.

► Osannolika ödet – Bragetalangen skadad exakt ett år efter hälsenebrottet: "Ska aldrig mer träna på det datumet"

För islänningar så liknar isländskan svenskan lite, men för svenskar är det inte alls likt. En svensk skulle aldrig fatta isländska, aldrig i livet

- Bjarni Mark Antonsson

När vi träffas, efter ett träningspass mitt i veckan, har IK Brages nye mittfältare varit på plats i Borlänge i drygt två veckors tid.

23-åringen är en av de sista som lämnar träningsplanen, då han länge, länge står kvar och nöter skott mot en tom bur.

– Det är inte något jag gör alltid, men ibland. Och nu har mina frisparkar varit jättedåliga de senaste matcherna. Då får man träna lite mer.

Hur stor del av ditt spel är skottet?

– Inte särskilt. Jag är ju mer en försvarande spelare, men det är alltid bra att ha en bra fot, när läget kommer. Då är det bra att vara redo.

I de två matcher han har hunnit spela när vi ses har Antonsson varit den som tagit hand om klart flest fasta situationer på planen. Något han ser fram emot att fortsätta med under året som väntar.

– Ja, jag hoppas det. Jag tror att jag kan göra det bra. Det är något som jag nästan alltid har gjort. Och det är ju lite så med oss som är vänsterfotade – vi har ett lite bättre skott än de högerfotade. Nej, jag skojar bara (skratt).

Han har egenskaperna som vi har letat efter i den rollen. Fysisk styrka, men även det offensiva och ett bra passningsspel

- Klebér Saarenpää

Han har kommit till Borlänge av en anledning.

När det gäller Bjarni Mark Antonsson så är han kanske den spelare som Bragetränaren, Klebér Saarenpää, varit tydligast med att man sökt för en specifik roll.

En roll som man under fjolåret saknade.

– Han är central mittfältare, och där kan man dela upp det i en sexa och en åtta, där sexan är mer defensivt orienterad. Han har egenskaperna som vi har letat efter i den rollen. Fysisk styrka, men även det offensiva och ett bra passningsspel, förklarar Saarenpää och fortsätter:

– Tittar vi på hösten så saknade vi det lite. Vi fick in (Kristian) Andersen som är extremt bra i speluppbyggnaden offensivt, men kanske saknar några kilon i vissa lägen. Så vi hade en åtta och en tia på det centrala mittfältet, vilket blir väldigt offensivt balanserat.

Vad kommer värvningen av Antonsson att innebära för ert spel i år?

– Vi får en bättre helhetsbalans på laget. Och framför allt balans på mitten. Vi tycker att vi har de profiler som vi vill ha för de specifika rollerna ute på planen. Vi har ju ett spelsätt och sen har vi letat spelare för det spelsättet.

► Dominant Brage höll tätt och slog Carlstad United – men nya skadan stör: "Har varit frustrerande"

Antonsson själv känner sig som fisken i vattnet i sin djupa roll på mitten, berättar han.

– Jag började som vänsterback på Island nu när vi hade en skada. Men efter fyra matcher så var jag på mittfältet och blev kvar där hela säsongen. Och jag gjorde en riktigt fin säsong. Då kände jag att "nu spelar jag på min position, och då går det bra".

Hur skulle du beskriva din roll?

– Det är väl att försvara vår försvarslinje. Backa upp, hjälpa dem och vara på plats framför backlinjen. Och i uppspelen ska jag vara en viktig del när vi startar våra anfall.

Varför passar det dig bra?

– Därför att jag är en bra försvarsspelare, men jag har också ett anfallsspel i mig. Jag kan göra både och. Dels hjälpa försvaret, men också vara en viktig del av det offensiva spelet. Det är det jag gillar. Att få bollen, lägga den på kanterna, enkla passningar, få tillbaka och sätta igång spelet.

TV – Se klipp från Bjarni Mark Antonssons säsong på Island förra året:

Det är bara att gå ut, spela, göra fel och sen berättar de det för mig och så fixar jag det till nästa match

- Bjarni Mark Antonsson

I de två matcher – mot Kvarnsveden och Karlstad BK – som Antonsson har spelat när vi träffas (senast mot Carlstad United tvingades han utgå med en lårskada efter 20 minuter) har det blivit tydligt att islänningen har en klart lägre utgångsposition än vad någon av de centrala mittfältarna hade ifjol.

– Det har känts bra. På många sätt är det inte vad jag är van vid och det är många delar av Brages spel som jag måste få lära mig. Jag var ju inte här i januari, så det är mycket som de har lagt fokus på som jag inte varit med på. Men det kommer, absolut. Det är bara att gå ut, spela, göra fel och sen berättar de det för mig och så fixar jag det till nästa match.

Hur skulle du annars beskriva dina första veckor här?

– Det har varit bra träningar, bra killar i laget och klubben verkar jävligt bra. Jag känner mig jättevälkommen och alla vill hjälpa mig. Det är en sån klubb där alla verkligen vill jobba för klubben och göra det bra.

Man ska inte nöja sig med var man är, eller i livet totalt. Man ska aldrig vara hundra procent nöjd, utan alltid sikta högre upp

- Bjarni Mark Antonsson

Att han skulle landa i Brage den här säsongen var dock långt ifrån självklart. Inte minst då han var uppbunden på kontrakt med KA, som ifjol blev sjua i den isländska högstaligan.

– Det var svårt att lämna Island. Men när jag var i Sverige förra gången så trivdes jag jättebra. Jag gillar Sverige och hade alltid tänkt att komma tillbaka. Tanken var att köra klart kontraktet på Island, men sen kom Brage. Och efter att ha pratat med många tränare, spelare och själva klubben så kände jag att jag var intresserad.

En annan som spelade en stor roll för Antonssons val att komma till Dalarna var Bragemittfältaren André Kamp, som islänningen lärde känna under sin sejour i Kristianstad.

– Vi har haft bra kontakt och var bra kompisar när jag bodde i Kristianstad. Så när detta kom upp så pratade jag mycket med honom.

Var det han som övertalade dig?

– Lite, absolut. Han var en stor del av det. Det hjälper mycket för mig att han är här och det blir lättare att komma in i laget. Och nu bor vi ju ihop också. Och det är också najs. Så att man inte blir ensam. Min tjej är ju kvar på Island och då är det bra att ha någon.

Vad hittar ni på på kvällarna?

– Njaaa... Jag pluggar ju, så ibland får man göra det. Och sen spelar vi väl Fifa. Och chillar.

► Brages viktiga besked – nytt flerårskontrakt för nyckelkuggen: "En stor del av mitt liv"

Bjarni Mark Antonssons enda erfarenhet från spel i Sverige är alltså på division 1-nivå i Kristianstad.

Att Superettan kommer att bli en ny nivå för honom spelmässigt tror han dock inte.

– Visst, lagen som är bra i Superettan är kanske lite bättre än vissa lag i den isländska högstaligan. Men jag tror inte att det är så stor skillnad, säger Antonsson och funderar vidare:

– Det är tre andra islänningar i Superettan och jag kände att det här är ett bra steg. Det är många som har varit bra i den isländska högstaliga och gått direkt till allsvenskan, men så har det inte gått så bra. De har haft det lite tufft. Så jag kände att en bra klubb i Superettan, som Brage, måste vara ett bra steg.

Känner du själv att du håller Superettan-nivå?

– Absolut. Och jag vill ju gå ännu högre. Så nu hoppas jag att jag kan göra en bra säsong.

Är du en bättre spelare nu än i Kristianstad?

– Absolut. Jag bröt ju foten under första året i Kristianstad. Det var ju lite tufft, för det var andra gången jag gjorde det. Och det är alltid svårt att komma tillbaka från sånt.

– Sen fick jag inte spela mycket på min position i Kristianstad utan spelade jävligt mycket mittback. Och det blir svårt att hitta stabilitet när man får hoppa mellan positioner. Men nu på Island känner jag att jag har utvecklats jävligt mycket. Jag fick spela på min position och det ska jag få göra här också.

► Brage värvar dubbelt: ”Gjorde valet enkelt”

Just nu gillar jag Gylfi. Jag diggar han som fan, han är så jävla bra

- Bjarni Mark Antonsson

Som fotbollsnation har Island tagit stora steg internationellt på senare år.

För närvarande rankas landet som 38:a av FIFA och avancemanget till EM-slutspelet 2016 – där man slogs ut av Frankrike i kvartsfinalen – var en milstolpe som innebar att Island blev det minsta landet någonsin att kvalificera sig för ett stort mästerskap.

Genom åren har man dock fostrat spelare som individuellt gått långt, där vissa (läs: Eiður Gudjohnsen) kanske sticker ut lite mer än andra.

– Nivån är bra sett till hur få det är som bor i landet. Det är svårt att likställa, men jag skulle nog säga att den isländska högstaligan har typ samma kvalitet som Superettan. Även om det är ett par lag som är lite bättre och kanske hade klarat sig i allsvenskan. Jag tror det.

Vem är din isländska favoritspelare?

– Någonsin?

Ja.

– Det är många jag gillar. Men Greitar Steinsson, från min hemstad är en av dem. Och så Gylfi Sigurðsson i Everton. Och (Eiður) Gudjohnsen, of course. Han har vunnit Champions League och Premier League, så det skulle vara lite konstigt att säga något annat än att han är den bäste isländska spelaren någonsin. Men just nu gillar jag Gylfi. Jag diggar han som fan, han är så jävla bra.

► Brage besökte Simon Hunt i Nottingham – öppnar för spelarutbyte med klassiska storklubben: "Ska aldrig säga aldrig"

Brage är ett nytt steg. En ny utmaning.

Men för Bjarni Mark Antonsson är det knappast en övre gräns för var han ser sig själv i framtiden.

Och något egentligt slutmål finns inte.

Och kanske, kanske kan han en dag nå lika långt som sina isländska förebilder.

– Det är ju därför man spelar fotboll. Man ska inte nöja sig med var man är, eller i livet totalt. Man ska aldrig vara hundra procent nöjd, utan alltid sikta högre upp. Det bästa vore ju att gå upp i allsvenskan med Brage, och det är det som är mitt mål just nu.