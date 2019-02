Försvaret svajade – då räddade Bergsten Brage på stopptid: "Mest att trycka till bara"

IK Brage såg ut att gå mot förlust mot Karlstad BK, efter att ha släppt in tre riktigt billiga mål.

Då dök lovande talangen, Marcus Bergsten, upp och dunkade in Brages kvitteringsboll på stopptid.

– Det var mest att trycka till bara. Och hoppas på att den skulle gå in, säger Bergsten, som nyligen belönades med ett a-lagskontrakt.