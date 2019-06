Zlatan-mål, rött kort och kvittering på stopptid – ruskigt drama när Brage kryssade mot Öster

Kort om matchen

IK Brage inledde piggt och vann ofta, och relativt enkelt, tillbaka bollar högt upp i banan mot ett Öster som slarvade i passningsspelet ordentligt. Något som passade ett omställande Brage utmärkt och såväl Anton Lundin som Seth Hellberg hade ypperliga lägen att hitta nät innan den förstnämnde till sist gjorde just det efter en riktig prakttabbe av en Österförsvarare. Brage fortsatte att spela relativt kontrollerat, men fick mot slutet av halvleken ganska ordentliga problem då Öster plötsligt började forcera hårt. Trots en handfull hörnor och lika många halvchanser, där David Johannesson ofta var inblandad, lyckades dock inte hemmalaget få in bollen bakom Peter Rosendal och Brageledningen bestod till paus. Andra delen av matchen kom att bli dramatisk – oerhört dramatisk. Öster pressade på och när inbytte Joao Pedro kvitterade efter drygt sjuttio minuter kändes det ganska logiskt. Brage hade dittills i halvleken i stort sett inte skapat någonting och därför kändes det mindre logiskt att man då lyckades ge svar på tal, bara fyra minuter senare när Anton Lundin, mycket snyggt, klackade in Brages andra mål. Målet innebar att Brage åter var i förarsätet och frustrationen blev allt tydligare hos hemmaspelarna. Allra tydligast hos Christian Ljungberg som kapade André Kamp bakifrån vid hörnflaggan och fick syna det röda kortet. Ridå ned för Öster, kändes det som, men i den femte stopptidminuten lyckades man till sist kämpa in kvitteringsbollen, då David Johannesson från nära håll fick en tå på ett inspel från höger. Strax därpå blåste domaren av och poängen blev därmed delad.

Matchens spelare

Seth Hellberg, IK Brage. Hade kunnat välja såväl Anton Lundin som David Johannesson här, men Bragemittfältaren tar hem det sett över nittio minuter. Hellberg var oerhört företagsam under hela matchen, och det åt båda håll i banan. Rapp i passningsspelet och dessutom skicklig på att transportera boll i fart. Den kirurgiskt precisa passningen fram till en framstormande Simon Stenberg tidigt i matchen höll absolut högsta klass, men Hellberg stod även för ett hårt defensivt arbete och tog även många viktiga defensiva löpningar när Öster pressade på.

Matchens bjudning

Vad Mattias Pavic tänkte på när han bestämde sig för att slå bollen rakt på en helt fristående Anton Lundin, en kvart in i matchen, vet han nog inte ens själv. Lundin tackade hursomhelst och tog emot, då han fick gott om tid på sig att behärskat rulla in Brages ledningsmål helt ensam med ÖIF-målvakten Tobias Andersson. Kanske hans enklaste i år.

Matchens mål

1–2, Anton Lundin, IK Brage. Det här målet hade det mesta. Ruskigt starkt förarbete av André Kamp, som slet sig till bollen i kamp med en Österspelare, för att sedan avancera längs med högerkanten. Framför mål stod Anton Lundin och väntade på inspelet – som kom – och någon tiondel senare hade den glödhete Brageyttern (för dagen anfallare), på sant Zlatan-manér klackat in bollen i bortre bakom ryggen på sig själv. Allsvensk klass. Minst.

Matchens inhoppare

Joao Pedro Gomez da Silva, Östers IF. Nog för att André Kamp stod för ett fint inhopp i Bragedressen, då han spelade fram Anton Lundin till 1–2. En som dock stod för ett ännu vassare var Östers Joao Pedro Gomez da Silva, som var en helt avgörande faktor till att Öster gjorde mål överhuvudtaget denna kväll. Dels kvitterade brassen själv till 1–1, efter en läcker aktion i Brages straffområde, och dels spelade han fram David Johannesson till dennes 2–2-mål i matchens absolut sista skälvande sekunder. Snacka om impact.

Matchfakta – Superettan

Östers IF–IK Brage 2–2 (0–1)

Målen: 0–1 (16) Anton Lundin, 1–1 (72) Joao Pedro Gomez da Silva, 1–2 (76) Anton Lundin, 2–2 (90+5) David Johannesson.

Varningar, ÖIF: -, IKB: Bjarni Mark Antonsson, Oscar Lundin.

Utvisning, ÖIF: Christian Ljungberg.

Domare: Johan Krantz.

Publik: Ingen uppgift.

Laget: Peter Rosendal – Simon Stenberg, Carlos Garcia, Mattias Liljestrand, Benjamin Hjertstrand – Bjarni Mark Antonsson, Seth Kanteh Hellberg (90+4) – Robbin Sellin (65), Kristian Andersen, Jonathan Morsay (71) – Anton Lundin.

Ersättare: Adrian Engdahl (mv), André Kamp (65), Jonathan Lundbäck, Alexander Zetterström (71), Oscar Lundin (90+4).