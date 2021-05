Superintresse för gamla filmer – unik rulle om bygget av LIF:s första uterink ”Hittades på en skräphög bakom arenan”

Före coronan hölls populära filmvisningar på kulturhuset, först och främst för att visa upp godbitar, men också för att få hjälp med att identifiera platser och människor.

– Vi har en riktig skatt, och det dyker upp ”nytt” lite nu och då, berättar Jovica.

Han har bearbetat filmer under 12 års tid, och är idag uppe i 200 filmer som fått kommentarer och ibland musik.

När pandemin satte stopp för filmvisningarna i kulturhuset har Jovica lagt upp desto fler på Youtube.

– Under coronan har jag kunnat koncentrera mig på det här. Och eftersom vi inte kan bjuda in folk, så får vi ses på nätet helt enkelt. Under årets fem första månader har vi haft totalt 35 000 filmvisningar där!

– Filmerna handlar om olika personligheter och olika händelser eller evenemang runt om i trakten - det är roliga och värdefulla historier som delas.

Vid förra sekelskiftet kom många till orterna kring Siljan som de första turisterna.

– Då var vurmen stor för kultur och natur. Och det höll i sig. Den äldsta filmen vi har är från 1910 och visar ett bröllop i Leksand.

– Sen fanns det också ”stolta” leksingar som lärare, präster och företagare som filmade för att visa upp vad som skedde i samhället.

Och exempel på populära filmer finns det gott om. En som många uppskattat visar upprustningen av Noret runt 1990 och som filmades av en flitig ingenjör.

– Det är ju inte så långt bort i tid, men samtidigt är det då många som kommer ihåg hur det var. På en vecka sågs den av 1 000 personer. Sen har vi förstås ”Genom Noret med Olle Winge” som nu har 10 000 visningar, berättar Jovica.

Även hockeyn har förstås sin filmhistoria i Leksand.

– Ja, vi har en väldigt unik film från tidigt 50-tal av Folke Larshans som visar hur man med ideella krafter byggde upp den första uterinken i det som kallades Gästisgropen och låg där arenan ligger idag. Tänk att matcherna där kunde dra mellan 12 000 och 14 000 åskådare!

Och just filmen om hockeyrinken har en särskild bakgrund.

– Ja, det var en dam som ringde för ett par år sen och berättade att hon hittat filmrullar på en skräphög bakom arenan. Vi åkte dit och hämtade filmrullarna och där fanns bland annat den här med hockeyrinken.

I högen av filmer på Youtube finns också många filmsekvenser där Jovica inte alls vet vilka som syns i bild eller var den spelats in.

– Ja, jag uppmanar folk som tittar på filmerna att höra av sig om de upptäcker något som inte finns kommenterat. Mejla gärna till oss och komplettera informationen, hälsar Jovica.

– Sen är det otroligt bra att folk producerar nytt och det är viktigt att även deras filmer sparas. Ett fint exempel är Olle Högvalls ”Siljansäsbor i närbild”.

Några kända och mindre kända som filmat och bidragit genom åren:

• Sven Florén, 50-70-tal, från Falun och hade många kontakter i Leksand som till exempel Clas Ohlson och Rune Lindström.

• Folke Larshans, 60-tal-, journalist på DD.

• Jacob Gåvels, 40-50-tal, lärare på Gärde skola.

• Erik Nygren 50-80-tal, flest filmer från 70-talet. Erik var från Gärde.

• Erik och Nils-Gunnar Storerkers, Nils-Gunnar tidigare journalist på Falu Kuriren.

• Johan Lind på "Radio Linds", sålde förstås film till folk i butiken, men filmade själv många familjeträffar och samhällshändelser.

• Tore Sterner, med ”skofabriken” filmade mycket, sonen Krister har bearbetat.

• John Ingels, 50-70-tal, filmare och fotograf.

För att kika på filmerna på Youtube går du in på vagskal.se. Den som har information om människor, platser eller annat som inte redan finns kommenterat kan mejla till kulturkontor@leksand.se