Chockdraget: Kais Mora sparkar tränaren – med fyra omgångar kvar

Kais Mora har återigen tillhört toppen av SSL, även om man distanserats av storlaget Iksu. Just nu har laget en andraplats i tabellen med fyra omgångar kvar att spela innan slutspelet drar igång.

Trots det gör nu klubben ett drastiskt val. Under torsdagen meddelades att man sparkar huvudtränaren Christoffer Suominen.

– Christoffer har under sin tid i Kais Mora visat att han har stora innebandykunskaper och har gjort ett omfattande och gediget arbete för att utveckla lagets spelidé. Han har under sin korta sejour i Mora blivit mycket omtyckt av många och vi önskar Christoffer all lycka och framgång i sin fortsatta tränarkarriär, säger Kais Moras ordförande Anders Forsberg i ett pressmeddelande.

Klubben skriver att den största anledningen bakom beslutet är att rollfördelningen i ledarstaben måste bli tydligare för att klubben ska kunna uppnå sitt mål och ta hem SM-guldet.

– Jag är extremt besviken, men accepterar givetvis föreningens beslut. Det har varit oerhört utvecklande att givits möjligheten att verka i en miljö med fantastiska spelare, som hela tiden strävar efter utveckling. Personligen så finns det naturligtvis många erfarenheter som jag bär med mig härifrån och in i framtiden. Avslutningsvis önskar jag laget lycka till i säsongsavslutningen, säger Suominen själv.

34-åringen kom till klubben inför säsongen och Kais skriver att han kommer att fortsätta på andra håll inom föreningen till dess att säsongen är över.