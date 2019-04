SM-drömmen tog stjärnan till Kais Mora – nu väntar sista hindret på vägen till finalen: "Vi har en stor chans att ta guld"

Inför den här säsongen valde dubbla världsmästaren Louise Wickström att varva ner i allsvenska Åkersberga.

Men redan då konstaterade hon att "hungern efter ett SM-guld till kanske blir så stort att jag måste lira lite SSL igen".

Och i slutet av januari skrev hon på för Kais Mora.

– Jag har väl varit intresserad av Mora länge, det är ett jäkligt bra lag och jag räknar med att de ska ta ett SM-guld igen. Så jag tänkte att jag kunde komma upp och hjälpa dem på traven lite, säger Louise Wickström nu, drygt två månader senare, när det enda som står i vägen för klubbens sjätte raka SM-final är en semifinal mot Pixbo.

Men vägen till det där SM-guldet som lockade tillbaka Louise Wickström till eliten är tuff. Med all sannolikhet väntar Iksu i finalen. Ett lag som inte förlorat en innebandymatch sedan 2017. Och som har slagit Mora i finalen två år i rad.

– Jo, det är klart. men jag ser att vi har en stor chans att ta guld. Vi har inget att att förlora, det är bara att köra på, säger Louise Wickström, som dock inte vill börja tänka för mycket på Iksu redan nu.

– Nej, det är en match i taget som gäller. Nu är det Pixbo som gäller först och främst, sedan får vi se. Pixbo är ett bra lag och det ska bli roligt att möta dem. Det kommer säkert att bli tuffa och tajta fajter.

I kvartsfinalerna mot Jönköping, där Mora var nära att förlora den första matchen men sedan vann klart i match två och tre, ställdes laget mot en extremt defensiv motståndare som backade hem och väntade på misstag från Moras sida.

Louise Wickström gissar att Pixbo inte kommer ha riktigt samma taktik.

– Det tror jag inte. Pixbo är bra både defensivt och offensivt och kommer nog att vara lite mer offensiva än vad Jönköping var. Jag hoppas det i alla fall, då blir det mer spel och lite större ytor.

Hur trivs du i Mora?

– So far, so good. Än så länge tycker jag att det är jättekul. Det är ett trevligt lag och jag trivs bra. Sen är jag väl själv inte riktigt tillbaka där jag har varit förut. Men jag tycker att jag är på god väg. Jag har bra spelare runt omkring mig och det är bra stämning i laget. Vi känner oss förberedda för semifinalerna.

FAKTA / LOUISE WICKSTRÖM

Född: 30 juni 1989.

Moderklubb: Carlshamns IBK.

Övriga klubbar: Olofströms IBK (2005–2011), Täby FC (2011–2014 och 2014–2018), Djurgårdens IF (2014), Åkersberga IBF (2018–2019), Kais Mora (2019).

Landskamper: 30 A (19 mål, 11 assist), 10 U19 (7 mål, 3 assist).

Meriter: 2 VM-guld (2013 och 2015), 1 SM-guld (Djurgården 2014), 1 U19 VM-guld (2006).

Statistik i Kais Mora: 6 matcher, 2 mål, 1 assist i SSL. 3 matcher, 1 mål i SM-slutspelet.