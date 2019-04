Han sköt IBF Falun till Globen – Aldeebs passning till ärkerivalen: "Storvreta kommer att få se"

► IBF Falun klart för ny SM-final – besegrade Mullsjö i dramatisk rysare

Inför den tredje perioden var det helt öppet huruvida IBF Falun eller Mullsjö skulle gå segrande ur den femte semifinalen lagen emellan.

3–3 på resultattavlan.

Hemmaseger skulle innebära en ny SM-final.

Seger för Mullsjö och matchserien skulle fortsätta i minst en match till.

Då klev Omar Aldeeb fram.

Åtta minuter in i tredje akten bröt Aldeeb in från sin högerkant, la över bollen på backhand och petade enkelt in bollen under Mullsjös målvakt, Markus Jelsnes.

Ett mål som fick Jalas Arena att fullkomligen koka ren i finalhysteri.

– Vi har ju mött de här målvakterna i fem matcher nu och jag har skjutit mot bortre varje gång och gjort något mål så. Men nu såg jag att han tjuvade på bortre, så jag bestämde mig för att lägga den under honom på första stolpen, berättar Aldeeb själv.

Känslan då?

– Det var jätteskönt, så klart. Hela hallen exploderade. Det var mäktigt.

Målet var hans andra för kvällen, då Aldeeb även tryckte in 3–3-bollen en bit in i andra perioden.

Hur känns det att bli hjälte i en sån här match?

– Det känns bra. Men jag skulle väl inte säga att jag är hjälte. Hela vår kedja var bra idag, men det var jag som fick trycka dit den.

Du fick ju faktiskt trycka dit två.

– Ja, men första var det ju "Cappe" (Casper Backby), som alltid. Malte (Lundmark) vann tillbaka bollen, "Cappe" flippade den på mig och jag behövde bara lägga in den egentligen.

Vägen till finalen var dock knappast spikrak, om man ser till insatsen i torsdagens match.

Spelmässigt fungerade det inget vidare under den första halvan av matchen, och det var också Mullsjö som tog ett tidigt kommando i målprotokollet.

– Jag vet inte vad det var faktiskt. Vi kom inte upp i nivå. Men det är väl en styrka i sig, att vinna även fast man inte spelar så bra.

Nu väntar en ny SM-final i Globen för Omar Aldeeb och hans lagkamrater, och för den rivige forwarden från Strängnäs blir det tredje gången på lika många år, sedan han anslöt till Falun.

– Det pirrar lite i magen. Nu är det dags att gå in i Globen-bubblan. Jag har varit med där två gånger förut, vunnit en gång och förlorat en gång... Det var inte kul att stå där som förlorare förra året, så vi ska vinna i år.

Ni har lite revansch att utkräva på Storvreta?

– Ja, det kan man säga. Storvreta kommer att få se.

Vad talar för er?

– Först och främst så har vi en rejäl revansch att ta. Och sen tycker jag att vi har hittat något mot Storvreta i serien också. Vi har tagit sju av nio poäng mot dem. Så jag tror att de har lite att tänka på.

Matchfakta – SSL, semifinal 5:7

IBF Falun–Mullsjö AIS 4–3 (1–2, 2–1, 1–0)

Första perioden: 0–1 (8.19) Sebastian Palmqvist, 0–2 (10.24) Isaac Rosén (Tim Braillard), 1–2 (13.36) Johan Samuelsson (Emil Johansson).

Andra perioden: 1–3 (3.09) Tim Braillard (Oskar Malmgren), 2–3 (5.09) Alexander Galante Carlström (Rasmus Enström), 3–3 (6.11) Omar Aldeeb (Casper Backby).

Tredje perioden: 4–3 (7.32) Omar Aldeeb (Casper Backby).

Utvisningar, Falun: 3x2 min, Mullsjö: 4x2 min.

Skott: 26–22 (8–8, 8–8, 10–6).

Domare: David Geiser, Henrik Nilsson.

Publik: 2 108.