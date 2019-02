Målvaktskampen i IBF Falun tätnar: Är det Lilja 4-ever – eller kan Rehn komma tillbaka?

Han och IBF Falun fick en riktig kalldusch då Storvreta gjorde mål i matchens första anfall.

– De fick en skaplig start, de klev in och sköt in den i bortre direkt, då tänkte jag, "jahapp, nu jobbar vi vidare härifrån." Det handlar mycket om att vara stark mentalt för en målvakt. Det kan blir kallduschar, det måste man kunna släppa och gå vidare. Jag fick någon räddning strax därefter och när vi började göra mål i andra perioden fick vi ett klart övertag, då går det per automatik för mig. Publiken hjälper till extremt mycket också, den var vår sjätte spelare mot Storvreta, säger Emil Lilja.

Efter kallduschen spelade han upp sig. Övriga tre mål som gästerna gjorde var med en utespelare mer än IBF Falun på planen. Just power play-spelet är enligt Emil Lilja Storvretas starkaste vapen.

– De har bra skytte från flera positioner, liksom vi. Sedan har spelare som både kan skjuta bra bakifrån och hitta några luriga öppningar. Storvreta är ett riktigt bra lag. Att vi är ännu bättre är en annan femma, säger han.

Två av målen, 5–3 och 5–4, skapade nerv i matchen.

– Vi var det bättre laget i matchen, och det blev lite oroligt när de tog ut målvakten och gjorde två snabba. Sedan lyckade vi få in ett och då fick vi go i laget igen.

I den tredje perioden stod Emil Lilja för ett par riktigt svettiga räddningar när matchen ännu stod och vägde. Både fina kombinationer i kontringar två mot en och en straffräddning mot Alexander Rudd.

– Rudd gör i princip samma straff varje gång med den långa dragningen – men den är svår ändå, han är duktig på den. Jag ville få över honom på sin forehand och försökte vara så följsam som möjligt. Jag vet att han är lurig, så det gäller att vara med honom hela tiden.

När straffen var räddad jublade Emil Lilja stort, med hela kroppen.

– Jag kände därefter att nu har vi det här. Det stod och vägde lite och vi ledde med 4–2. Jag kände att det var en viktig sekvens i matchen, och att vi vann den. Det var dags att visa det utåt så alla spelare och alla i publiken var med på det.

Matchen mot Storvreta var Emil Liljas fjärde raka, och elfte matchen för säsongen. Han börjar ge Johan Rehn en riktig kamp om målvaktsplatsen i IBF Falun.

– Jag är i bra form nu och det känns bra för mig. Det handlar om att vara närvarande varje tillfälle och visa upp sig. Jag har varit här två år och varit klart bakom Johan, någon gång måste jag ta ett steg om jag ska få spela och det känns som jag är på rätt väg.

Vad betyder kampen med Johan Rehn för dig?

– Han är en målvakt i världsklass och han har en extrem rutin som jag kan ta lärdom av. Vi ha en bra relation vid sidan av planen och kan skoja och prata om vad som helst. På planen handlar det om att göra sitt bästa och visa vem som ska stå. Vi kan bolla sekvenser och detaljer, men vi har också två helt olika spelstilar.

Vad betyder det för laget att vinna två av tre matcher i grundserien mot Storvreta?

– I såna här matcher sätter man sig i respekt för varandra. Nu har vi två vinster hemma mot dem och även om vi tappade i sista perioden borta så känner vi oss starka. Det här var viktigt för oss. Nu ska vi gå in med pondus och spela lika bra resterande seriematcher så vi hittar en bra form till slutspelet.