Svanen kommer inte kunna räddas från ön: " Det är alldeles för strömt och för hög risk"

Under onsdagskvällen var vikarierande kommunjägare och Anita Hogeborn Kullander från viltjouren i Avesta-Horndal och kollade läget på svanen.Svanen var då på den lilla ön och man har nu beslutat att man inte kommer kunna ta sig fram till den på grund av strömmen och klippblock under ytan. – Hoppet är att den tar sig in på land , då kan jag göra en ordentlig kontroll av den, berättar Anita.