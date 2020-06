Svävande, svängande toner med Ian Carr

Ian Carr är ett eftertraktat namn i folkmusiksvängen. Han har hunnit med att kompa många kända artister – och även Kate Rusby, Sofia Sandén, Sofia Karlsson, Kris Drever, Kathryn Tickell, Eddi Reader och John McCusker.

Ian Carr är ändå något av en doldis i vårt landskap trots sina många år i Falun vilket förmodligen beror på att han inte är typen som marknadsför sig särskilt högljutt.

Nå, plattan "I like your taste in music" innehåller totalt elva olika musikaliska lekfulla melodier. Han blandar med lätt hand olika stilar med varann. Samspelet med den egna gruppen The Various Artists är till full belåtenhet. Gruppen består av Maria Jonsson (viola d’amore), Laura Wilkie (fiol), Thomas Gibbs (piano, tramporgel) och Staffan Lindfors (kontrabas).

Det är verkligen en kontrastrik samling låtar. Smått lyriska kompositioner kombineras med snabba och repetitiva klanger. Det är en spännande folkmusikalisk dräkt som är hans alldeles egen. Skotska/ brittiska influenser finns förstås med vissa stänk av svensk folkton. Ian Carr har skrivit totalt sju egna kompositioner. Olika temperament finns representerade. Allt från det mer seriösa slaget till ren och vilt frispel i den mycket långa "Oh yeah" eller som i stycket med Rättviksanknytning, "Classic car week".

Vill du upptäcka något nytt utanför de annars så traditionella ramarna inom folkmusiken så är Ian Carr & The Various artist ett mycket bra tips.

Recensionsfakta:

Ian Carr & The Various Artist

I like your taste in music

Reveal Records/ Dalakollektivet Records