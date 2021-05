Sveasalens öde hänger i luften – konserter och musikaler i riskzonen: "Vi vill att kommunen tar över byggnaden"

Sveasalen drivs av Byggnadsföreningen Svea, som i sin tur ägs till nära 100 procent av IOGT/NTOs lokalförening i Leksand.

Under tisdagen lämnade föreningen och IOGT/NTO in en skrivelse in till KS och KF där de "snarast vill ha en uppriktig dialog med kommunen för att gemensamt finna en bra lösning".

– Vi har pratat med vissa tjänstemän om det här, men hittills inte med politikerna. Med den här skrivelsen vänder vi oss till dem, säger Anders Tull.

Att byggnaden är Q-märkt betyder att den inte får rivas, så på så sätt är den fredad.

– I detaljplanen står att den ska användas som samlingslokal och kontor, men ingen vill ju att den enbart ska bli en kontorsbyggnad till exempel, säger Anders Tull.

Vad de i praktiken vill är att kommunen tar över ägandet av Sveasalen, och att exempelvis Kulturskolan, som är kommunal, tar över verksamheten.

– Kulturskolan är ju redan idag hyresgäster, och är väldigt intresserade av att gå in och ta hand om Sveasalen och hålla i bokningar, säger Anders Tull.

Tidningen har också uppgifter om att Kulturskolan dessutom behöver fler lokaler utöver de som finns i gamla Tingshuset.

I dagsläget finns många föreningar som nyttjar lokalerna, bland annat teaterföreningen Paraden. Där har genom åren också hållits konserter, musikaler, antikvitetsmässor, dräktbytardagar - och inte minst Himlaspelet.

"Flera föreningar och kommunens kulturskola som idag nyttjar Sveasalen för sina olika verksamheter och som ser den som en stor och viktig resurs, riskerar alla att bli utan lokal om inte en ny ägare tar över ansvar och drift" står det i skrivelsen.

Orsaken till att Byggnadsföreningen Svea och IGOT/NTO inte kan ansvara för byggnaden och verksamheten beror på att deras styrelser blivit ålderstigna.

"...båda dessa föreningar har under lång tid haft svårighet att hitta nya engagerade personer som är beredda att ta över ansvar och ledning"