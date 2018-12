Bragetränaren om motståndet i Svenska Cupen: "Möjlighet att skaka om alla i gruppen"

► Här spelar Brageliraren futsal med polarna – i Norrtälje: "Inget jag är jättebra på"

Att kvalificera sig för Svenska Cupens gruppspel innebär att man har chansen att nå spel i Europa, då segraren även får en kvalplats till Europa League.

Det innebär dock även att lagens försäsong blir klart mer intressant, då det vankas tävlingsmatcher redan i februari.

Lagen från Superettan och nedåt får också ofta en möjlighet att mäta krafterna med allsvenskt motstånd, vilket brukar kunna bli intressant både ur ett sportsligt och publikt perspektiv.

På måndagen var det dags för lottning av grupperna, och för IK Brages del fanns det på förhand mer eller mindre intressanta konstellationer att hamna i.

Exempelvis kunde man ha hamnat i en grupp med storklubben Hammarby och tidigare lokalrivalen Dalkurd, vilket så klart hade kittlat lite extra.

Så blev dock inte fallet.

Brages gruppmotståndare blev nu istället allsvenska tabellfemman BK Häcken, Brommapojkarna som nyligen degraderades till Superettan samt Malmöklubben FC Rosengård 1917, som den gångna säsongen blev sexa i division 2 västra Götaland.

– Det var väl helt okej. Häcken är ett topplag i allsvenskan och kommer bli ett bra motstånd. BP åkte ur allsvenskan och ska väl antagligen möblera om lite i sin trupp, så det är svårt att säga idag var de står.

Just BP kommer Brage att få lära känna utan och innan nästa år då man, förutom cupmatchen och två matcher i serien, även har bokat in dem för en träningsmatch den 9 februari.

– Det var lite oturligt att vi drog just dem. Vi får hoppas att vi inte drar dem tidigt i serien också.

– Rosengård har jag noll koll på. Så det blir lite att sätta tänderna i efter nyår.

Var det några lag som du på förhand hade velat möta?

– Det spelar ingen roll så, men det fanns ju en bra grupp med Hammarby och Dalkurd. Då hade det varit en Stockholmsmatch och en Gävlematch. Resemässigt hade det varit väldigt bra.

Hur ser du på era chanser i gruppen?

– Så som det ser ut är Häcken jättefavorit. Vi var nykomlingar i Superettan i år och BP åkte ur allsvenskan, samtidigt som Häcken landade på övre halvan. De har definitivt bredden för att gå runt också. Det kommer att avgöras i första och andra omgången, helt klart.

Kan ni rå på Häcken?

– Ja, så klart. Men man ska göra en väldigt bra match samtidigt som de ska sänka sig någon procent. Men i en match har alla lag, FC Rosengård också, möjlighet att skaka om alla i gruppen.

När det gäller träningsmatcher så är tanken att Brage, förutom matchen mot BP, ska spela ytterligare två matcher.

Kvarnsveden är inbokat som första motståndare den 22 januari och tanken var även att man skulle ha mött Sirius första helgen i februari . Den matchen har dock Uppsalaklubben valt att ställa in, då man flyttat sitt träningsläger efter att man tappat sin tränarduo, Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf.

– Så nu är vi tvungna att hitta en match och det är väldigt svårt så här sent. Tyvärr kommer vi inte att hitta ett allsvenskt lag nu, om ingen annan får problem. Och det är jättetråkigt. Vi skulle ha två allsvenska lag i Sirius och BP. Då ställer det ena in och det andra åker ur.

Cupspelet inleds helgen den 16–17 februari, men exakta tider och speldagar är ännu inte fastställda.

Brage ser ut att få möta Häcken och Brommapojkarna på bortaplan i de två inledande omgångarna, och sedan Rosengård på hemmaplan i den tredje.

Segraren av varje grupp avancerar till kvartsfinal. Finalen av Svenska Cupen spelas den 30 maj 2019.

Här är samtliga grupper i Svenska Cupen

Grupp 1

AIK Örgryte IS Norrby IF Jönköping Södra IF

Grupp 2

IFK Norrköping FK Athletic Eskilstuna IFK Värnamo Assyriska Turabdin IK

Grupp 3

Malmö FF Falkenbergs FF Degerfors IF Östers IF

Grupp 4

Hammarby IF Dalkurd FF Eskilsminne IF Varbergs BoIS IF

Grupp 5

BK Häcken IF Brommapojkarna FC Rosengård 1917 IK Brage

Grupp 6

Östersunds FK IK Sirius FK Karlstad BK Halmstads BK

Grupp 7

Djurgårdens IF IF Elfsborg Hässleholms IF IK Frej Täby

Grupp 8

Örebro SK IFK Göteborg GAIS Nyköpings BIS