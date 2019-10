Svenska skidspelens nya VD: "vi har en miljon tv-tittare – vi måste vara bäst" – backhoppning betydande inslag i nya visionen

Utanför Svenska skidspelens kontor på Lugnet är asfalteringen av rullbanorna i full gång. Ett stenkast därifrån trängs längdskidåkarna på den kilometerlånga nypistade banan. Samtidigt finns en ny arbetsgrupp inom kommunen att att förbereda ett beslut om en eventuell kampanj för att få skid-VM 2027.

Ett nytt VM välkomnas givetvis mer än väl hos skidspelens nya vd.

– Falun bör söka VM 2027 och vi ska göra allt vi kan för det. 2027 är det ju 12 år sen det sista och ja, det ska vi jobba för, säger Ulrika Back Eriksson.

Två månader har gått sen hon axlade rollen som VD efter Jimmy Birklin. Men Lugnet, skidspelen och skid-VM är absolut inget som är främmande för henne. Redan under VM 1974 var hon på sätt och vis med.

– Då låg jag i mammas mage så visst har jag det här i blodet.

Vid VM 1993 arbetade Eriksson som funktionär som våningsvärd på Dalregementet där skidstjärnorna bodde.

– Under under skid-VM arbetade jag på Visit Dalarna med evenemang och under en treårsperiod lånades jag ut till VM-gruppen för att arbeta med att lösa boendesituationen för besökarna överlag. Det fanns ju ett leveransdatum för VM och det kan man inte flytta fram. Det var bråda dagar, minns Eriksson.

Under vintern jobbar jag 140 procent i perioder

Med gedigen erfarenhet från skid-VM så började hon jobba för Svenska skidspelen i januari i år. Under sommaren kom frågan om hon ville ta över som VD efter Birklin.

– Jag funderade. Ett tag. Sen fick jag lov att tacka ja, säger Eriksson och berättar om att arbetet i dag består av en kombination av en HR-del på Skidförbundet samtidigt som VD-rollen på Svenska skidspelen.

– Det är ju säsongsbetonat och under vintern jobbar jag 140 procent i perioder. Men jag är van att jobba på det sättet och jag är noga med att skilja på arbete och fritid. Men när det stundar ett evenemang och när organisationen accelererar så ställer det helt andra krav.

Man välkomnar Falun i backhopparvärlden

Skidspelen måste utvecklas. Det är en del av den nya visionen Eriksson förmedlat.

– I vinter har vi anordnat Svenska skidspelen 68 gånger. FIS, Internationella skidförbundet, har folk som står i kö för att arrangera spelen och vi måste hela tiden bevisa för FIS att vi är bäst. Man välkomnar Falun i backhopparvärlden, men att ta sig an en världstävling är inte aktuellt i dag. Vi måste visa att vi kan ha alla nordiska grenarna.

I januari kommer det pågå backhoppartävlingar i Falun som Holmens IF arrangerar. Två helger före Svenska skidspelen anordnas Kopparskidan.

– Vi ser synergier redan där och vi vill öka samarbetet mellan stora och små. Det är mycket som ska spla in och helst parallellt. Skidspelen har en miljon tv-tittare per dag och drygt 500 volontärer och funktionärer ska samordnas och vi ser också att det finns begränsat med boenden. Skidteamen och media tar mycket plats. Men det är viktigt att skidspelen tar klivet framåt både med backhoppningen och nordisk kombination, säger Eriksson.

Vision skidspelen 2023 innehåller följande punkter:

► Svenska skidspelen ska till 2023 vara den världscuparrangör inom nordiska grenar med bäst betyg från team, media och FIS.

► Senast 2023 ska tävlingar i backhoppning och nordisk kombination ingå i det ordinarie skidspelsprogrammet.

► Svenska skidspelen ska, tillsammans med Falu kommun, verka för utveckling av backhoppning i Falun.

► Aktiva och ledare från andra nationer ska uppleva att det är extra trevligt att komma till Falun och tävla. Det gäller totalintrycket.

► Svenska skidspelen ska driva samarbeten och vara ett bollplank för andra lokala/regionala arrangörer inom exempelvis musik och idrott.

► Svenska skidspelen ska vara ett varumärke som skapar stolthet hos samarbetspartners, sponsorer, föreningar och invånare i regionen.

► Svenska skidspelen ska vara ett miljömässigt hållbart arrangemang som håller i längden.

► Svenska skidspelen är beredd att skapa en grund för kommande VM-arrangemang för nordiska grenarna i Falun. Förhoppningsvis redan till 2027.

Källa: falun.se