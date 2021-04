Sverige klarar inte vaccinationsmålet - oacceptabelt långsamt

Fler måste vaccineras snabbare i Europa, manar FN:s världshälsoorganisation, WHO.

Smittan stegras. Vaccineringen går långsamt.

– Utdelandet av vaccinerna går oacceptabelt långsamt. Vi måste skynda på processen genom att få fart på produktionen, minska de administrativa hindren och använda varenda vaccindos vi har i lager just nu, säger WHO:s Europa-chef Hans Kluge i ett uttalande på skärtorsdagen, enligt nyhetsbyrån AFP.

Kluge och WHO oroas över att smittspridningen runt om i Europa nu ökar kraftigt igen. Förra veckan noterades 1,6 miljoner nya covid-19-fall i de 53 länder som WHO räknar in i sin Europa-statistik.

I Sverige flyttas datumet när alla vuxna ska ha fått sin första dos fram till 15 augusti, tidigare har halvårsskiftet varit målet.

Lena Hallengren förklarar rokaden med att läkemedelsföretagen inte lyckats leverera vaccin enligt de avtal som gjorts.

– Det finns inte tillräckligt mycket vaccin för att kunna följa den ursprungliga planen. Men det är fortfarande så att vi så skyndsamt som möjligt ska erbjuda vaccination mot covid-19, säger Lena Hallengren under torsdagsförmiddagens presskonferens.

Nu har man tecknat en ändringsöverenskommelse med SKR och med Folkhälsomyndigheten.

Den innebär bland annat att:

Alla över 65 ska ha erbjudits vaccination och fått första dosen senast den 16 maj.

Den 15 augusti ska alla över 18 år ha fått minst en dos.

Prognoser ska tas fram var fjortonde dag om tillgång på vaccin.