Sveriges största orienteringsstafett ställs in igen

Arrangörsklubbarna Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK har tillsammans med 25-mannaföreningen under det senaste året arbetat intensivt för att kunna genomföra ett normalt 25-manna 2021.

Men pandemin sätter ytterligare en gång stopp för landets största stafett, som vanligtvis lockar uppåt 10 000 deltagare.

– Vi har tyvärr tvingats konstatera att vi inte kan fån ödvändiga tillstånd från berörda myndigheter. De lättnader i restriktioner och de allmänna råd som krävs för att genomföra 25manna 2021 ser inte ut att bli verklighet under den närmaste tiden, säger Claes Andersson, ordförande i 25-mannaföreningen.

Nästa år arrangeras 25-manna i Visättra med OK Södertörn och Snättringe SK som arrangörer.

Visättra skulle ha varit platsen för 2020 års 25-manna, som också fick ställas in på grund av pandemin.