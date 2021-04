Sylvia Plath som fiktiv karaktär är gripande skildring

Som alltid när det handlar om Sylvia Plath och hennes förhållande med Ted Hughes knyter det sig i magen på mig. Det beror nog inte bara på att Plath är ännu en av alla begåvade kvinnor i historieskrivningen som går vilse i relationer och tappar sig själv.

Det är mer på grund av hennes begåvning, hennes starka vilja att skriva, uttrycka sig och kommunicera med världen – och för att hon inte orkade slåss för den rätten.

Sylvia Plath tog i stället sitt liv efter att ha blivit lämnad av barnens far, efter upprepade infektioner, en krävande flytt och en ovanligt kall vinter i ett London utan vår moderna tids bekvämligheter.

Det går knappt att skriva om Plath utan att lägga till det där sista, oåterkalleliga. Det har blivit så starkt förknippat med hennes verk och hennes persona och var väl kanske också en av anledningarna till att hon lyftes upp av sjuttiotalets kvinnorörelse. Men den största behållningen för eftervärlden är såklart hennes litterära gärning och inte hennes öde.

Man vet så lite om hur andra människor har det och har haft det, det är lätt att spekulera. Och det är väl därför Sylvia Plaths liv och öde blir så fascinerande. Och tacksam att skriva böcker, biografier, göra dokumentärer och filmatiseringar om.

Ingen, utom Plath själv, kan naturligtvis berätta om hennes liv och hävda sanningen. Inte heller Elin Cullhed. Och det är hon också tydlig med att hon inte gör: Eufori ska inte läsas som en biografi, det är en skönlitterär bok. Plath i Cullheds tappning är ren fantasi och en fiktiv karaktär.

Men den som känner sin Sylvia Plath känner också till platserna, personerna och händelserna i Eufori. Det gör, till en början, ingången i romanen lite svår.

Jag har problem med att förhålla mig till den, svårt att se den som enbart skönlitterär och kan inte låta bli att undra över Cullheds syfte med detta val av berättelse. Om boken inte ska läsas som en biografi varför då skriva om en så känd och ikoniserad person med den förbehållningen?

Frågan följer mig under hela läsningen och släpper inte taget. Å andra sidan är det en frågeställning som lägger ytterligare ett intressant lager till berättelsen, samtidigt som den leker med det idag så populära begreppet autofiktion. Men det går ändå inte att komma ifrån att den också river sönder den fiktion som författaren värnar om.

Trots det njuter jag av läsningen och den berättelse Elin Cullhed skapar. Mitt i all smärta, i all förvirring, alla turer av osäkerhet och utspel borrar sig Cullheds språk in, hukar sig och kastar sig ut. Hon skildrar, med en ovanlig närhet, det inre kaos som kan uppstå i en nybliven mammas liv. I den första, sårbara tiden i småbarnsföräldrars liv.

Eufori är smärtsam läsning men blir mitt i allt elände också storslagen. Den lyfter upp kvinnors ständiga problem: att slitas mellan det egna jaget och att vara mor.

Sylvia Plath i Elin Cullheds tappning har en klar och direkt kärlek till sina barn och hon väljer dem om och om igen, njuter av att vara i stunden med dem.

Det är först när hon ska foga samman den biten med övriga världen och dess förväntningar på henne som det gång på gång krackelerar för henne.

Och det är just det som är bokens stora tema; att vara nybliven mor och ändå behålla sitt jag, att balansera mellan det och allt det nya som föräldraskapet kommer med samtidigt som författarskap ska byggas.

Vilket visar sig inte vara lika enkelt för Sylvia som för maken Ted Hughes, som piper upp till skrivarlyan på vinden titt som tätt eller åker iväg till London för att han behöver komma ut eller sticker iväg på en fisketur med vänner ”för att han plötsligt fick sådan lust”, precis efter förlossningen när Sylvia ligger hemma själv i hög feber med en nyfödd bebis och en tvååring.

Verklighetens Ted Hughes fick utstå mycket kritik för sina handlingar. Men kanske är han bara barn av sin tid, en mad man som gör så som han lärt av tidigare generationer, så som hans pappa gjort?

Eufori är en urkramande och gripande skildring av tiden då Plath och maken Ted Hughes flyttade till Devon för att leva sin dröm om det skapande paret på landet.

Framför sig ser de båda poeterna den lyckliga familjen som kombinerar skrivtid med att odla sin trädgård. Det är en dröm som brister ganska snart.

Lena de Veen, kulturjournalist, författare

Recensionsfakta:

Eufori: en roman om Sylvia Plath

av Elin Cullhed

Utgiven av Wahlström & Widstrand