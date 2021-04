Ta inte vår säkerhet

Vi ska lyssna på en saga. I sagan finns en väldigt stor värld med många byar. Den här världen har miljontals människor, en sol, en måne, en planet, tusentals stjärnor, universum och mycket annat. Du och jag är vänner. Du bor i en by där du tillhör.

Men var ska jag bo? Jag får inte bo i din by för att de som styr har sagt att jag inte får plats där. De säger att mina rötter kommer från en annan by. Du vet, jag har ingen annan by som ger mig säkerhet. Jag har inte bestämt vilken by jag bör tillhöra. Hur ska jag då göra? Ska jag bo i himlen eller på någon annan planet?

Jag önskar att jag hade en by som jag kunde ta hand om och som kunde ta hand om mig. Åh min by, var är du? Om jag skulle vara stolt över dig, kommer du att ge mig trygghet? Kommer du ta hand om barnen som tillhör dig? Kommer du ta hand om barnen som tillhör dig, men som inte längre lever efter en katastrof och vars tofflor fortfarande finns kvar på marken? Kommer du ta hand om alla familjer och människor som tillhör dig?

Jag drunknade i tankar om en by som skulle kunna vara min. Jag går runt i mina drömmar men plötsligt rör du min arm. Jag vaknar till och tittar på dig. Du frågar:

“Hur är det med dig?”

“Det är okej,” svarar jag.

“Hur kan jag hjälpa dig?” undrar du.

“Mitt hjärta är lite krossat,” säger jag.

“Jag kan fråga min familj om du kan bo hos oss,” säger du.

Jag blir glad. Du med. Vi säger hejdå till varandra och du går. Sedan vänder du dig om och vinkar. Jag vinkar tillbaka. Det finns ett leende på våra läppar. Sen går du din väg och jag går någon väg.

Tillslut hamnar jag på en väg där jag ofta brukar promenera. Den här vägen leder till ett ställe som är mitt paradis. Jag pratar med mig själv. Jag vet inte vad som pågår. Mitt huvud är fullt av tankar om uppdelning av byar: det här är min by, det där är din by, du får inte vara i den här byn och jag får höra att jag tillhör en annan by. Dessa tankar trakasserar mig verkligen. Varför har olika folkgrupper och stormakter genom historien intagit byar och dessutom dödat människor? Hade de rätt att komma till andra byar för att ta över helt? Varför kan vi inte lösa våra problem med ord och diskussioner? Sluta, det räcker. Ni är inte små barn längre. Även små barn har sympati och krigar inte med varandra. Varför är det så många som inte förstår någonting, och likt sköldpaddor gömmer vi huvuden i våra ryggsköldar?

Jag blir väldigt ledsen när jag tänker på barnen som inte får möjlighet att äta sig mätta, som inte får en bra utbildning eller någon utbildning alls. Och särskilt barnen som blir offer för vuxnas konflikter, krig, och som inte får möjlighet till att leva vidare. Visa lite empati i alla fall. Bry dig lite grann i alla fall. Ta inte deras säkerhet i alla fall. Ni som har makt och är politiker. Det spelar ingen roll var i den här gigantiska världen du tillhör. Gör åtminstone någonting för de som behöver trygghet och mat för dagen.

Jag träffar dig en annan dag.

“Min familj säger nej till att du ska bo hos oss,” berättar du.

“Det är okej,” svarar jag.

Efter den dagen ser jag dig alltmer sällan. Jag går till mitt paradis. Vinden rör mitt ansikte. Jag känner kylan landa på mina kinder. Jag kollar på horisonten och inombords funderar jag:

Är jag för tung eller tar jag för mycket plats eller äter jag för mycket? Politiker och Migrationsverket dödar mig indirekt. De flesta människorna som bor i byn ser inte det. Varken politiker eller Migrationsverket i byn förstår mig, eller så låtsas de att de inte förstår.

Vi måste göra någonting åt den här känslan som jag bär på, den att jag inte finns i världen. Att jag inte har någon by, att jag lever i skuggan.

Varför fastnade vi så mycket i våra nationaliteter istället för att försöka förstå varandra och respektera varandra? Samtidigt som planeten är gigantisk är den väldigt liten. Vi kan hjälpa varandra och ta fram en gemensam plan för alla byar, så att människor som inte har säkerhet ska kunna känna sig trygga.

Även om politikerna och Migrationsverket inte låter mig leva i din by är jag väldigt glad över att ha mig själv. Jag är glad över att min hand håller i den obegränsade kraften som är full av oändlig skönhet och alla positiva egenskaper.

När jag har denna kraft, har jag allt. Då är jag inte rädd för någonting. Då, även om jag skulle vara i ett fängelse eller i det djupaste schaktet, kommer den och tar mig med sig till himlarna. Jag kommer inte dö.

Jag har inte kommit för att dö. Jag har kommit för att utvecklas och blir större och större. Eftersom någonting inte kommer från ingenting. Här når sagan sitt slut och himlen möter min blick.

Shahvali Safdari