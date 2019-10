Tågsommaren blir kortare 2020 – enklare resor för pendlare

Jämfört med senast nu i år kommer sommartidtabellen att börja gälla först i mitten av juli, den 13:e, istället för att införas redan direkt efter midsommar. Perioden med färre persontåg på rälsen på dalabanan kommer under nästa år att inskränka sig till fyra veckor.

Enligt Martin Drakenberg, ansvarig affärschef hos SJ, är anledningen till den senarelagda sommartidtabellen att det varit efterfrågat av människor i Dalarna som pendlar till och från Uppsala/Stockholm.

– Vi hoppas att fler nu ska kunna både arbeta och semestra sommartid utan att behöva ta hänsyn till hur tågen går, säger Martin Drakenberg, ansvarig affärschef hos SJ, i ett pressmeddelande.

Förändringen är inte den enda som SJ flaggar för.

Bergslagspendeln, tåget mellan Ludvika och Västerås, får bättre anslutningstider i Västerås vid byte till tågen till och från Stockholm. Istället för att det som idag är mellan 30 och 45 minuter kommer det under nästa år att bli bara 10-15 minuter.

Sträckan Ludvika-Fagersta-Västerås kommer dessutom att köras med SJ:s dubbeldäckare under 2020, Enligt järnvägsföretaget gäller möjlighet att använda dubbeldäckare under just nästa år och ska därför inte betraktas som ett permanent trafikupplägg.

Även på en sträcka inom länet kommer det att bli rejäl förändring. Det är på sträckan mellan Mora och Borlänge. Där kommer tågen från och med augusti nästa år att rulla en gång i timmen jämfört med varannan timme idag.

Timmestrafiken införs i samarbete med Tåg i Bergslagen och Region Dalarna. Syftet är att skapa goda pendlingsmöjligheter och få fler att åka kollektivt istället för med bil.