Talangen som inte fick chansen i Leksand: ”Jag hade nog inte spelat i SHL om jag inte kommit till Örebro”

– När man haft en pappa som spelat hela sitt liv, i Tyskland och Leksand och med matcher överallt, så blir hockey rätt naturligt. Jag har varit i ishallar och omklädningsrum sedan jag var hur liten som helst.

Du är född med ett par skridskor på fötterna?

– Haha, ja, exakt. Så hockey var inte så mycket ett val som något jag föddes in i.

Pappa Hans Lodin spelade 15 säsonger i SHL (elitserien), tre i tyska högsta ligan med München Barons.

– Jag var en månad gammal när vi flyttade till München, bodde där i tre år. Så jag var tre när vi kom tillbaka till Leksand. Pappa avslutade två år i Leksand, pajade en höft och fick lägga ned och börja en tränarkarriär i stället.

Många skulle säkert avundas den sortens uppväxt.

– Jo, men för mig var det bara naturligt. Sprang omkring i omklädningsrum, lirade innebandy i korridorerna, så det var liksom bara självklart att man skulle spela själv. Det var inte ett medvetet val, på det sättet. I Leksand är hockey det enda och det stora intresset för alla nästan. Vi hade en riktigt bra grupp födda 1999, och det var roliga år.

Med pappa som tränare?

– Jag hade honom ända upp till U16. Det funkade bra, han kanske var lite extra hård mot mig, men det var nog bra. Det är speciellt, men har aldrig känts som ett problem.

Vid 15-16 års ålder fick Viktor Lodin en rejäl snyting. Kom inte in på hockeygymnasiet hemma i Leksand.

– Det var tufft. Jag kom inte in, och det var förstås inte roligt just då. Men samtidigt så hade jag nog inte spelat i SHL nu om jag inte flyttat hit. Så det visade sig bli ett bra val i slutänden.

Han flyttade alltså till Örebro i stället.

– Jag var här på en provträning, det kändes jättebra. Jag hade varit på några ställen och testat innan, och här var första gången alla hälsade på en, skakade hand. Det kändes bara rätt, klickade direkt, med tränare och killarna i laget. Jens Gustafsson som var junioransvarig och Filip Björk som var J18-tränare kändes väldigt bra för mig.

– Jag kom hit och spelade J18, var sent utvecklad fysiskt. Jag var inte kort, men hade inte så mycket muskler. Men de såg väl något annat, skicklighet och spelsinne, och trodde på mig från start. Och sedan jag kom hit har jag fått bra fysträning, Mattias Matsson och Andreas Berglund, och det har hjälpt mig mycket.

– Det tog fart mitt första år i J20, då var jag 18. Jag hade blivit starkare, och det gav utdelning på isen. Andra året fick jag chansen i A-laget.

En av dina första matcher med A-laget åkte du på en fetsmäll, det blev en hjärnskakning. Du får ursäkta, men det var en juniorsmäll du gick på?

– Det var det. Det var nere i Tyskland, jag var lite försiktig där på försäsongen. Allt var nytt, jag visste inte hur det gick till. Jag gick in lite halvdant i en situation, junioragerande, och det var ett misstag. Om jag gått in rejält hade jag nog inte blivit skadad. Och det tog jag med mig som lärdom in i säsongen sedan, att man måste in med allt man har i närkamperna. Gå du in lite försiktig är risken större att du får en rejäl smäll.

Något år senare ska Viktor Lodin bekräfta sin SHL-plats. Fick något av ett genombrott förra vintern. Spelade 41 matcher i grundserien, båda åttondelsfinalerna mot Växjö.

Nu väntar "det svåra" år två. Förväntningar, press, inifrån och från omgivningen, på en ny nivå.

– Jag behöver ta en ordinarie plats, spela kontinuerligt, få mer istid och börja göra de saker jag är bra på på ett vuxet och noggrant sätt. Det kan vara lite svårare, mer press och motståndarna vet lite mer vem man är. Men jag är ganska van sedan jag var liten vid att ha en viss press på mig själv.

Mycket handlar om att tävla varje dag. Om att ständigt vilja bli bättre?

– Ja, det gäller att fortsätta köra hårt varje dag, bli starkare och bättre.

Glenn Gustafsson är en föregångare i att ta sig ur juniorleden till A-lagsspel. En av relativt få, än så länge. Och den året äldre Gustafsson får räknas som en förebild när det kommer till träningsflit.

– Jag siktar på att närma mig Glenn i styrka, men det blir svårt att nå hela vägen (skratt). Jag har blivit tillsagd att träna med "Masto" (Christopher Mastomäki) i gymmet nu. Det är framför allt i gymmet jag behöver jobba mer, benstyrka, bli starkare över huvudtaget.

1+4 i poängprotokollet är klent. Viktor Lodin är en poängspelare i juniorsammanhang, och det är en sådan han ska bli i SHL är det tänkt.

– Det var lite för mycket juniorspel från mig där också. Ville gärna dribbla en till och få ett lite bättre läge, lite såna saker. När det kommer till chanser måste man ta det man får direkt. Sedan var det mycket fokus på att göra ett bra och noggrant jobb över hela isen, vilket nog är naturligt första året.

– Men det är så klart poäng jag vill göra, och jag försöker tänka på det, att skjuta mer, ta mina lägen.

Veteranen Marcus Weinstock är bänkgranne i omklädningsrummet. En spelare som fått höra hela sin karriär att han ska skjuta mer, för att han har ett ruggigt bra skott.

– Han är på mig, fast han är likadan själv (skratt). Vi är nog lite lika, men vi pratar mycket om sånt, och "Weine" ger mig mycket bra tips och råd hela tiden. Det är bra.

Det är svårt att ta steget från juniorhockey till SHL. Ett stort steg, som få klarar.

Ditt råd till en kille nu som kommer in i elitverksamheten som 16-åring. Kan man säga något generellt?

– Jobba hårt i gymmet, tävla varje dag på isen. Är du en kille som är skicklig på isen, men inte är där fysiskt än, då skulle jag säga till honom att ta vara på Berglund och Mattsson. Deras fysträning är riktigt bra, de ser till att du blir stark nog. Du kan ha grejerna på isen, men är du inte stark nog fysiskt så räcker du inte till i alla fall.

Han vägde 78 kilo för ett par år sedan. Nu är matchvikten 85.

– Nu blir man inte flyttad på hur enkelt som helst (skratt).