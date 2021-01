Talanghyllningen och racet bakom ÖSK – här är Bandysurrs allsvenska spaningar: "Köper gärna aktier i den karriären"

MISSA INTE: Helgen 16 och 17 januari – Bandypuls livesänder åtta nya matcher från allsvenskan

Spaningar

► Fyra poäng under dalaturnén för Örebro SK. Inte nog med att man är bäst, man har också det där flytet som gör närkingarna ostoppbara för stunden. Det är ju faktiskt ganska sjukt att man lämnar Rättvik Arena med samtliga poäng i lördags efter två sena hörnbulor.

Jag vet att Rättvik i teorin kan nå hela vägen till 36 poäng och att det då krävs ytterligare nio poäng för ÖSK för att vara klart-klart. Jag säger dock att det är klart nu. Det finns inte en chans att man bränner detta i Örebro. Inte nog med poängövertaget, man har även ett ruskigt fint spelschema kvar.

Jag spelar Örebro som serievinnaren till alla odds över 1,01 för stunden.

LÄS MER: Supersviten som kan ta ÖSK till elitserien – tolv år efter nedflyttningen: "Det här läget får vi aldrig igen"

► Ytterligare ett lag hakades av elitseriesnacket på riktigt denna helg. Det är Falu BS som parkerar på 14 inspelade poäng efter 14 matcher. Således kan man som max nå 30 poäng vid åtta raka vinster nu på slutet, och det mesta talar för att inte ens det kommer räcka. Nya tag nästa säsong för BS.

► Kalix har verkligen smugit in bakvägen i elitseriesnacket och man är efter helgens segrar mot Kungälv (walkover) och Gripen (6–2) i allra högst grad med i racet.

Senast Kalix lämnade hemmaplan för match var faktiskt 6 december. Sedan dess har man härjat hemma på FOMAB Arena. Det är så klart något vi ska ha med i beräkningen då Kalix är ett annat lag i norr än på bortaplan.

En positiv överraskning i årets Kalixupplaga är i min bok Janne Rintala. Ja, jag vet, det är klart att man hade höga förhoppningar på hemvändaren inför året, men man ska komma ihåg att han hade några tuffa elitseriesäsonger innan återkomsten. I år tycker jag dock att Janne har varit grym och det är väldigt kul att se honom lira.

► Snacka om att Gripen, Ljusdal och Rättvik bjöd in lagen underifrån i helgen. Lagen som innan helgen var placerad på positionerna 2-4 tog alltså kombinerat EN poäng på FEM matcher. Snacka om en bedrövlig helg. Två lag som gnuggade händerna var såklart Tillberga och Kalix – och nu är det mellan dessa fem det står.

Det kryllar av talanger som är skitroliga att se i den här serien. Katrineholm har en som sticker ut just nu.

► Åby/Tjuredas form skojar man inte direkt bort. Efter en horribel säsongsinledning har man nu inte torskat på de sju senaste omgångarna.

Jag kommenterade en hel del bandy från juniorelitserien i fjol och en spelare som såg riktigt intressant ut där, trots att han var ett par år yngre än övriga, var Vladimir In-Fa-Lin. Snacka om att den killen kan bli bra. Det är nästan så att jag får klia mig i ögonen när jag går igenom helgens matchrapporter från bortamatcherna mot Ljusdal och Västanfors och ser noll poäng i Vladimirs poängkolumn. Det är ju också ett tecken på att poäng inte är allt, inte heller för offensiva spelare, för i min bok var han dominant i Åby/Tjureda.

Jag köper gärna aktier i den bandykarriären.

► Katrineholm har kommit igång så smått nu med fyra raka segrar. Gemensamt för segrarna är att man som mest släppt in fyra mål, och då kan ju Katrineholm vinna mot alla lag.

Två värvningar till Katrineholm som jag på förhand tyckte var intressanta var Sebastian Brandt och Alexander Strand från Örebro. Jag tycker faktiskt att ingen av dom har kommit upp i den nivå jag förväntade. Det är såklart en del kvar på säsongen och betyget kan således hinna ändras, men än så länge nöjer jag mig med betyget 2/5.

Det kryllar av talanger som är skitroliga att se i den här serien och även Katrineholm har en som sticker ut just nu: 15-årige Gustaf Doktare. Grymt att man ger honom så pass mycket förtroende. Det är helt klart vägen framåt för Katrineholm.

► Vad fan gör Lidköpings AIK där nere i tabellen? Jag snackade lite med tränare Bryngelson inför matchen mot Ljusdal och även han var inne på att säsongen har varit rätt mycket under förväntan för LAIK.

Nu verkar man dock ha hittat in i det hela och det var fyra goda poäng som följde med hem i bussen i helgen. Jag tror LAIK kommer att ha ett bra poängsnitt per match under resten av säsongen, så pass upp för er som ska möta dom.

Framåtblicken

► Ytterligare en dubbelhelg väntar och det är dags för norr att ta sig ner till söder. Eftersom det är totalt ointressant nere i botten då man ej kan åka ur, så kommer jag framöver att rikta mina blickar betydligt mer mot topplagen.

► Det ska bli spännande att se hur Tillberga och Kalix presterar på sina tuffa bortaturnéer i helgen. Detta är två av de lagen i serien som känns mest som ''hemmalag'', möjligtvis i konkurrens med IFK Rättvik.

► Gripen måste upp på hästen igen! Man hade dock kunnat ha lättare motstånd än Rättvik och Falun som väntar i helgen. Är det inte dags för Tony Eklind att kliva fram och frälsa lite?

► Ljusdal ska bara ta fyra poäng i helgen. Jönköping har visserligen varit bättre än jag trodde, men vill hälsingarna vara med i slutracet så måste fyra poäng in på kontot borta mot Jönköping och ett Nässjö med sviktande form. Allt annat är för dåligt.

Veckans spelare

► Veckans spelare får bli Martin Flodström i Tillberga. I helgens bjöds det på en liten meny (1+1) och en mellanmeny (2+1) hemma i hangaren ABB Arena. Martin har varit bra hela säsongen och är den överlägset bästa spelaren i detta Tillberga som gått väldigt starkt. Grattis Martin!

TIDIGARE SPANINGAR

► 5 januari: Dalabråket, kaosmatchen – och en serieledare som ska få bekänna färg

► 29 december: Toppstridens underskattade outsider och laddade rivalmötet: "Inte så mycket kärlek"

► 22 december: Gratispoäng ska delas ut – men få tiopoängare skulle ges om bandy var en bedömningssport

► 15 december: Besvikelse över den otäcka tacklingen – och han hade platsat i åtta elitserielag

► 8 december: Gubbens ärlighet och då kan Åby boka liftkorten – här är Bandysurrs spaningar: "Något måste hända"

► 1 december: Storskrällen och liraren som dominerar – Bandysurrs allsvenska spaningar: "En ruggig offensiv"

► 24 november: Säsongspremiär för Bandysurrs allsvenska spaningar – kräver svar: "Annars kan det landa i parodi"