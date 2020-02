Tände ljus för politiker

– När kommunstyrelsen hade sammanträde i går (tisdag) så hade vi parentation där vi tände ett ljus och höll en tyst minut, säger kommunalrådet Leif Pettersson (S).

Bropetters kom in i den lokala politiken redan på 80-talet och hade en mängd uppdrag under årens lopp. 1991 tog han plats i kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige och satt även under många år i kommunstyrelsen och dess utskott.

Bland nu aktuella uppdrag kan nämnas ersättare i fullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen och andre vice ordförande i direktionen för gymnasieskolan VBU.

– Han var en tillgång för kommunen med sin stora erfarenhet, säger Leif Pettersson.

– Mauritz Bropetters arbetade under flera årtionden med djupt engagemang inom Centerpartiet för ett grönt, liberalt och humanistiskt samhälle, framhåller Claes Söderberg som är ordförande för Centern i Ludvika-Grangärde.