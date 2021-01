Tandläkare kallas in när Regionen finkammar länet efter vaccineringspersonal – veterinärer under utredning

Region Dalarna gick ut redan den 30 december med annonser och uppmaning via sociala medier att man nu söker sjuksköterskor och undersköterskor för anställning i och med vaccineringen mot covid-19.

Under den här veckan har vaccineringen påbörjats i länets samtliga kommuner efter att Rättvik och Borlänge varit pilotprojekt under förgående vecka.

Nu söker Region Dalarna personal som kan bidra i olika omfattningar. Det är allt ifrån ett par timmar, några helger eller periodvis. Personalen söks till hela Dalarna.

Totalt handlar det om 20 tjänster, jämnt fördelade på undersköterska och sjuksköterska.

Det kan bli aktuellt för tandläkare att bistå

Kvalifikationerna man eftersöker är legitimerad personal, att man har god stickvana och kan hoppa in på flexibla arbetstider.

Man söker även studenter med kvalifikationen att man ska ha gått klart termin 5. Det står även klart att tandläkare kan vara aktuella för att ge vaccinationen.

– Personalavdelningen fick specifikt frågan om pensionerade tandläkare kan hjälpa till och de kan vara aktuella att bistå med den här uppgiften, säger Lena Sterner på Region Dalarnas kommunikationsavdelning.

Under en normal vardag tar man även in pensionerad vårdpersonal när vaccinering ska ske mot säsongsinfluensa. Så även nu under vaccineringen mot covid-19.

– Då kollar man att den personen har kvar sin legitimation via Socialstyrelsen. Vi har idag många pensionärer som arbetar hos oss idag. Just nu utreder man frågan om även veterinärer kan bli aktuella men det är inget som är klart ännu, säger Sterner.