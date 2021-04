Tankesmedja om digitala mötet: ”Vanligaste frågan som ställs”

Bakom arrangemanget står tankesmedjan Dalarnas framtid.

De har genomfört flera seminarier senaste åren. Sedan i september har dessa genomförts coronasäkert tre gånger via digitala verktyg. Så även under onsdagskvällen. Varje gång har arrangörerna försökt hitta en bra och intressant fråga som är aktuell.

Då kommer hälften av de som aviserats vara med i den digitala “panelen” att vara representanter för Region Dalarna.

Tankesmedjan har inför onsdagskvällens digitala seminarie bjudit in alla som är intresserade att ställa frågor via mejl, alternativt koppla upp sig och fråga under mötets gång.

– Det har redan kommit frågor, säger Anders Ahlgren.

Bland de som fram till på tisdagseftermiddagen ställt frågor fanns de som varit ganska personliga och frågar när just de ska vaccinera sig.

– Det är inte riktigt det som är meningen att vara så detaljerade.

Istället frågor av mer allmän karaktär.

De senaste dagarnas nyheter om att det snart väntas större mängder vaccinleveranser till Sverige gör frågeställningen än mer aktuell.

Anders Ahlgren tror att just information och kommunikation om coronapandemin är viktig.

– Vet man ingenting blir man orolig. Även veckor när det inte händer något är det viktigt med information.

Deltagare kommer att vara sju-åtta personer, inklusive Anders Ahlgren själv. Från regionledning medverkar Sofia Jarl, biträdande regiondirektören Karin Stikå Mjöberg, chefsläkare Roger Larsson, journalisten Anna Gullberg samt SPF:s respektive PRO:s distriktsordföranden Ur Alf Nilsson och Göran Tägtström.

Tankesmedjans ansvariga jobbar även på att få med någon som representerar en annan utsatt grupp; de som har omvårdnad via LSS.