Tar över egna hallen – hoppas fördomsfull stämpel försvinner: ”Kanske kan få bort alkohol kring bowling”

1 juni tog BK Karma över sin egen bowlinghall som finns i Mora Parken. Det har tidigare drivits av Grönklittsgruppen, men eftersom att bowlingklubben, som huserar i division 2, har startat ett eget aktiebolag får man nu chansen att göra det själv.

Kontraktet sträcker sig året ut.

– Vi får se om de är nöjda med oss och förhoppningsvis kan vi då teckna på ett längre avtal framåt i tiden, säger klubbens ordförande Mikael Alfredsson och fortsätter.

– Det här innebär att vi kan öppna upp för bowling sju dagar i veckan. Vi kommer att öppna klockan 11 så gemene man kan komma in och bowla. Fantastiskt kul att också få chansen att kunna driva träningar och tävlingar och köra träningsläger.

Vad gäller den resterande delen av Mora Parken så kommer den att fortsätta drivas av Grönklittsgruppen.

– De ser mycket positivt på det här (läs: Grönklittsgruppen). Dels vet de vem jag är för att jag har jobbat för dem innan, och dels så har de sett att vi bara har haft sportbowling här i ett år. Ju mer maskinerna får gå, desto bättre går det. Har man tagit in folk, som vill och har kunskap i det, så blir det billigare att driva det, menar Mikael Alfredsson.

– Alla som hyr stugor och bor på campingen kommer få en möjlighet att komma in och bowla. Jag tror att det är en win-win för båda parter.

Vi har ett väldigt brett kontaktnätverk inom Bowlingsverige

BK Karma, som har ungefär 70 bowlare med licens för seriespel, har som ambition att nå elitserien senast år 2025, men Alfredsson ser det här som en möjlighet till att bidra med något ännu större än bara till klubbens framgångar.

– Nu kan vi komma åt nya bowlare som kan få chansen att komma in och bowla samtidigt som vi har träningar. Då blir det förhoppningsvis så att de tänker ”åh, kolla hur de gör. Så vill jag också kunna göra”. Jag tror att vi kan föda väldigt mycket.

Han menar att bowling är en aktivitet som ofta kanske förknippas med att man dricker alkohol samtidigt som man spelar. Alfredsson hoppas att det här bidrar till att det försvinner.

– Vi kanske kan få bort den här stämpeln med alkohol kring bowling. Just att folk brukar komma in en fredag eller lördag kväll och dricka alkohol och bowla. Vi vill att folk ska komma in och bowla och ha kul och umgås. Du behöver inte vara någon världsmästare för att komma in i hallen.

Ända sedan pandemin slog till har seriespelet uteblivit och precis som för många andra idrottsklubbar är det kämpigt ekonomiskt. BK Karmas ordförande tror dock inte att det ska bli problematiskt trots det ovissa läget.

– Det här innebär att vi får ännu ett ben att stå på och det är klart att det blir dyrare, men vi skapar också mer intäkter i och med att det kostar för allmänheten att bowla. Sedan beror det på vad som händer med pandemin. Men jag är en obotlig optimist. Tittar vi mot september så tror jag att Sverige kommer att öppna upp. Jag tror att det kommer bli bra.

– Klubben besitter goda kunskaper inom bowling och marknadsföring. Vi har ett väldigt brett kontaktnätverk inom Bowlingsverige och vet att hallen är väldigt omtyckt, så jag tror att vi kommer kunna locka hit folk.