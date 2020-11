Taxidramat i Borlänge – åklagaren yrkar på 10 års fängelse för taxiföraren

Läsa också Taxidramat i Borlänge - första rättegångsdagen: "Du ska inte överleva"

Den åtalade taxiföraren, en man, 29 år gammal från Borlänge som förutom att han jobbade som taxiförare också var anställd på Borlänge kommun, har sedan den senaste rättegångsdagen fredagen den andra oktober vid Falu tingsrätt genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Resultatet av den undersökningen är klar och Rättsmedicinalverket anser att taxiföraren inte bör överlämnas till rättspsykiatrisk vård.

Åklagaren i fallet är Eva Lena Jansson:

– Undersökningsresultatet visar att den tilltalade inte led av en psykisk störning vid tidpunkten för gärningen, att han tvärtom hade förmågan att inse vad hans handlingar kunde leda till. Därför bör påföljden bli fängelsestraff, säger hon.

Taxiföraren står åtalad för mordförsök, grov misshandel och grov vårdslöshet i trafik.

Eva Lena Jansson vill se ett långt fängelsestraff.

– Normalpåföljden för försök till mord är åtta år. Med anledning av det brott taxiföraren gjort sig skyldig till bör han dömas till minst tio års fängelse, säger hon.

Fredagskvällen den 24 juli styr den åtalade sin taxibuss in på gågatan Borganäsvägen i Borlänge. Där siktar han in sig på en 35-årig man som han under kvällen konfronterats med. I tumultet skadas flera personer.

Över onsdagseftermiddagens femte rättegångsdag och med Rättsmedicinalverkets uttalande att ta ställning till, vilar i stora drag ett samförstånd mellan de olika parterna av vad som hände den där sommarkvällen i centrala Borlänge.

Robin Grönvall, den åtalade taxiförarens advokat, ifrågasätter inte att det är hans klient som styr taxibussen och kör över människor på Borganäsvägen. Det centrala i Grönvalls sammanfattning är att det är hans klient som är förföljd, angripen och senare också misshandlad.

– Efter att ha blivit dödshotad och misshandlad av 35-åringen får min klient panik. Han befinner sig i vad man skulle kunna likna vid en nödvärnssituation, säger Grönvall.

Den 15 oktober dömdes 35-åringen av Falu tingsrätt för misshandel av taxiföraren till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst.

Enligt kammaråklagaren Eva-Lena Jansson är det när bråket mellan taxiföraren och 35-åringen är avstyrt som taxiföraren med låsta bildörrar väljer att ta fart på Borganäsvägen mot den grupp av människor där 35-åringen står. 35-åringen blir påkörd två gånger.

– Därför rubricerar jag åtalet till försök till mord, säger Eva-Lena Jansson.

Taxiföraren är sedan tidigare ostraffad.

– Min klient ringde polisen på kvällen den 24 juli för han kände sig hotad av 35-åringen, han fruktade för sitt liv. Han blir misshandlad. Han har nu förlorat båda sina jobb. Han är djupt ångerfull och bedrövad. Det bör domstolen ta i beaktande innan den avgör straffpåföljd, säger advokat Grönvall.

Onsdagen den 11 november faller tingsrättens dom.