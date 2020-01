Telefonsamtalet från Hamrén tog Bragemittfältaren till LA – nu ska allsvenskt avancemang öppna nya landslagsdörrar: "Vet hur bra vi är"

De senaste veckorna har varit händelserika för Brages centrale mittfältare Bjarni Mark Antonsson.

Träningarna med IK Brage hade knappt hunnit dra igång för året innan han fick redan på att han, med kort varsel, skulle flyga till Usa och representera det Isländska landslaget i två matcher.

– Jag tänkte väl att det fanns en chans till den här januariturneringen. Men Island har många bra fotbollsspelare. Det är helt sjukt hur många det finns. Och jag var inte med från början, men sen var det nån som blev skadad så att jag kom in. Eftersom det var så sent blev jag lite förvånad, men jag tänkte ändå att jag var ganska nära. Så det var inte helt "out of the blue", berättar Antonsson.

Han är tillbaka i Borlänge. Torsdagens Brageträning på Ljungbergsplanen är precis avslutad och den 24-årige mittfältstuffingen, påtagligt stel, har precis blivit rejält knådad av Brages massör, Joakim Gustafsson, när Sporten får en pratstund.

– Det var ju match för tre dagar sen och sen 22 timmars resa hem, flinar Antonsson och fortsätter att berätta om den gångna veckans äventyr.

– Det var verkligen en upplevelse och riktigt kul att få bära landslagströjan. Det är något som man har velat sedan man var liten, och även om det var januariturnering och alla inte var med så var det ändå en stark trupp. Så det var kul att få vara med och ett tecken på att man har gjort något bra.

Även en handfull etablerade isländska landslagsmän var med i truppen, vilket innebar att Antonsson fick dela omklädningsrum med spelare som Birkir Már Sævarsson, Kári Árnason, Viðar Örn Kjartansson, Kolbeinn Sigþórsson och målvakten Hannes Þór Halldórsson.

– Han räddade en straff av Messi på VM senast (skratt). Det var många bra spelare. Och så var det unga, mycket bra, spelare.

Förbundskapten för Island är den forne svenske förbundskaptenen, Erik Hamrén, som var den som ringde upp och gav beskedet om landslagsplatsen.

– Han var bra. Han pratade svenska med mig, så det var väl skönt för honom. Och Island har ju sina rutiner och de känner man till okej. Man har kollat på dem länge nu, så det var inget man inte kände igen. Vi har vår spelstil som vi kör på. Så det var lätt att komma in i.

Debuten kom mot slutet av matchen mot Kanada, då Antonsson blev inbytt med knappt tio minuter kvar att spela.

– Det var fantastiskt. När det väl hände på riktigt, att man tog på sig landslagströjan och skulle komma in, då fick man en liten chock ändå. Det är något som alla fotbollsspelare vill, hela karriären.

Mot El Salvador, några dagar senare, fick Antonsson chansen från start och blev också kvar på planen ända till slutsignalen.

– Jag gjorde det väl bra på träningar och under det första inhoppet. Man får hoppas att det var anledningen till att jag fick lite mer speltid. Och det var också kul att få vara med och gå in på planen, sjunga nationalsången och allt det där. Då fick man lite gåshud.

Island vann båda matcherna med 1–0 och Antonsson ger sig själv ett godkänt betyg.

– Inhoppet mot Kanada gick bra och även mot El Salvador gick det ganska bra. Det var lite annorlunda, man är ju lite van vid sin roll i Brage, och nu var vi elva killar där många aldrig hade spelat ihop. Så det var lite svårt att få connections i första halvlek. I andra var det bättre. I det stora hela tycker jag att jag gjorde en stabil insats, speciellt defensivt.

Vad är det mest bestående som du tar med dig?

– Erfarenheten av att ha spelat i landslaget. Allt är kanske på en lite högre nivå än vad det är här, även om det absolut inte var så stor skillnad. Och det betyder att Brage har kommit långt.

– Sen var ju allt runtomkring större. Det var en stor match på en stor arena – LA Galaxys arena – med ganska mycket folk. Och nya intryck i ett nytt lag. Det är alltid bra att inte vara fast i en roll. Man var lite nervös de första träningarna, så det var skönt att få det gjort. Förhoppningsvis känns det mer solklart nästa gång man är med. Men man utvecklas mycket bara av erfarenheter och det ger också mer självförtroende, vilket är viktigt att ha.

Fick du några signaler från Hamrén om framtiden?

– Njae, inte så. Det är klart att man snackade lite med dem, och det är bara att fortsätta med det jag gör. Men det är väl lite orealistiskt att vara med i nästa trupp för Island, som jag sa, har så många bra spelare som spelare i Europa och överallt. England, Bundesliga, Danmark, Schweiz... Så länge som jag spelar i Superettan så är det lite orealistiskt att bli uttagen till ett landslag som är topp 30-40 på FIFA-rankingen (i skrivande stund är Island 39:a). Så det kommer vara svårt att ta sig in igen. Men det gäller bara att ha tålamod och fortsätta.

Du behöver gå upp i allsvenskan med Brage?

– Ja, så är det absolut. Det hade varit skönt om vi hade gått upp nu. Då tror jag absolut att jag hade haft en lite större chans i år.

Allsvenskan med Brage ja. Efter fjolårets succésäsong, som dock avslutades i moll i och med det förlorade kvalet mot Kalmar, finns det egentligen bara en sak att sikta på i år, konstaterar Antonsson.

– Det är klart att det kommer bli svårt och vi kan inte bara säga att vi ska vinna Superettan. Men det är klart att det är målet. Vi vet hur bra vi är. Men vi vet också att serien kommer att vara riktigt svår i år. Giffarna och AFC kommer ned, Jönköping var bra förra året, Halmstad kan vara riktigt bra i år, Örgryte... Det kommer vara en tuff, tuff serie med mycket hög kvalitet.

Förra året var du ny. Vad kliver du in med för förväntningar på dig själv i år?

– Att fortsätta som det slutade förra året. Jag blev bättre under hela säsongen tycker jag när man kom in i det mer och mer. Nu har man kanske lite mer självförtroende. Och vi vet att vi är bra och att vi kan. Det är klart att man sätter målet högt.