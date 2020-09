The Mystix ska spelas högt

Om Bostongruppen The Mystix förra album skrev undertecknad att "Den som söker svar på vad begreppet americana står för behöver inte leta längre."

Gruppens sjunde album understryker det.

Låt vara att det har endast fyra bra originallåtar av frontmannen Jo Lily.

Spelar ingen roll att gruppen gör hela nio covers när gamla, sällan hörda gospel-pop- och blueslåtar, förvandlas till gruppens egna med Jo Lily´s raspiga röst i en mustig, svängig musikbrygd som signum.

Här finns låtar av Dylan och Rolling Stones och två av skotten Frankie Miller, en förebild för Jo sedan de turnerade ihop på 1970-talet.

På Bottle of whiskey gästar legendariske munspelaren Charlie MCoy och gästmusiker i två versioner av Jumper on the line av R.L Burnside är bröderna Luther och Cody Dickinson (The North Mississippi Allstars) och radioversionen är bäst.

Fast hela albumet är bra. Och det ska spelas högt!

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Americana/Blues

The Mystix

Can’t Change It

(Mystix/Hemifrån)