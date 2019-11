The Tallest Man on Earth till Way Out West

The Tallest Man on Earth, eller Kristian Matsson som han egentligen heter, började karriären i indiebandet Montezumas från Leksand. 2006 sadlade han om till soloartist och debuterade med den självbetitlade ep:n "The tallest man on earth". Därefter har det blivit fem soloalbum _ inklusive senaste plattan "I love you. It’s a fever dream" som släpptes tidigare i år.

2020 års Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg den 13-15 augusti. Nyligen avslöjade festivalen att den amerikanska artisten Bon Iver kommer att uppträda på Way Out West nästa sommar.