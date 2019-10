Thomas tigger i protest mot SD-förslaget: "Tycker att det låter helt sjukt med tiggeriförbud"

I förra veckan skrev tidningen om att Sverigedemokraterna vill införa tiggeriförbud i kommunen. Ett förslag som väckt stor debatt. Någon som engagerat sig extra i frågan och som är mot förslaget är Thomas Larsson.

– När jag såg er artikel bestämde jag mig för att börja tigga själv. Jag menar, ska mitt tiggeri också förbjudas?

Sedan de sex dagar som passerat sedan artikeln publicerades har Thomas samlat in 767 kronor. Mestadels genom swish, men han har även fått in någon krona i sin utställda kopp på stan.

– Jag var intresserad av hur mycket man egentligen får in genom att tigga. Nu har jag verkligen aktivt försökt få in pengar till något välgörande ändamål under de senaste dagarna, men jag har ändå inte kommit över 767 kronor. Trots att jag skrivit om det i sociala medier och haft min skylt och kopp i plushuset.

Per-Ola Ahlström sade att ett av de främsta argumenten för att införa tiggeriförbud är att det skulle synliggöra de bakomliggande orsakerna, som ofta är organiserade enligt honom.

– Polisen har sagt det, regeringen har tagit upp det och även media har rapporterat om att de som tigger ofta utsätts för människohandel och utpressning. Detta är något som vi måste få stopp på, sade han då.

Thomas ställer sig undrande till huruvida tiggeriet verkligen är organiserat.

– Är det organiserat? Är det jag håller på med i sådana fall också organiserat? Var ska man dra gränsen för vad som är organiserat och vad som är okej? Det blir svårt, men vad vet jag... jag kan ha fel.

Thomas menar att hans tiggerikampanj både kan ses som en protest mot SD:s förslag och ett sätt att belysa att summorna som tiggarna får per dag inte är särskilt stora. Men hans kampanj grundar sig i övertygelsen om att be om pengar borde vara lagligt.

– Jag tycker att man ska få be om pengar var och hur mycket som helst, jag tycker inte det ska vara olagligt. Får jag inte sitta still med en kopp om jag själv vill eller behöver göra det? Varför inte? Jag tycker det låter helt sjukt.