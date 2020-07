Tidiga bakslaget i förlustmatchen – Brage tvingades byta efter tre minuter: "Missar säkert några matcher"

Brage har haft det tungt på skadefronten under inledningen av serien. Och i lördagens bortamatch mot Jönköpings Södra kom nästa bakslag nästan direkt. Redan efter två och en halv minut blåste domaren Farouk Nedhi av matchen då Brages vänstermittfältare blev liggande i gräset utanför hemmalagets straffområde.

En minut senare kunde Sellin resa sig upp och vandra av planen på egen hand utan några större problem. Men samtidigt blev det tydligt att han hade spelat färdigt, då Noa Williams kom springande mot Bragebänken.

– Robbin fick en känning i baksidan och han är rutinerad och vet vad det handlar om. Så han klev av för att inte förvärra det, säger tränaren Kléber Saarenpää.

Som räknar med att Sellin kommer att missa matcher, även om det inte handlar om någon allvarlig skada.

– Det är tätt med matcher, så det blir säkert några matcher. Det är en olycklig tidpunkt att vara skadad på, säger Bragetränaren.

Hur påverkade det er?

– Det är aldrig kul att få en skada, speciellt inte så pass tidigt, när han inte fått göra avtryck. Och vi visste att Noa nog inte kunde spela 90 minuter i den här typen av match där det blir mycket spring. Det kanske inte passar honom riktigt, så vi visste han skulle få byta.

Och mycket riktigt. Efter drygt 70 minuter av andra halvlek, efter drygt 65 minuter på planen, fick inhopparen Williams kliva av till förmån för Bantu Mzwakali.

Då låg Brage under med 2-0 och Anton Lundin hade just missat en straff, så det var inget enkelt läge för sydafrikanen att komma in.

I början av matchen tycker jag ändå att vinner bollen i rätt läge och det är vidöppet några gånger.

Annars blev det en förväntad matchbild, där Jönköping hade mycket boll och Brage satsade på spelvändningar.

– Det är ju ett skickligt Jönköping, som bjuder in till det eftersom de är duktiga med bollen i sin speluppbyggnad. Det gör att vi hamnar lägre och de får ha bollen. I början av matchen tycker jag ändå att vinner bollen i rätt läge och det är vidöppet några gånger, men vi lyckas inte förvalta det tillräckligt väl, säger Kléber Saarenpää.

– Jag tycker vi styr dem bra, så att de får komma runt på utsidan. Sen har vi bra koll på dem vid inspelen.

Mot slutet av första halvlek blev Brages bollvinster färre och J-Södra kunde få mer tryck och komma närmare straffområdet.

– Det går att ha bra kontroll så länge man är pigg och fräsch, men det är ingen bra matchbild över tid. Det är viktigt att få in första bollen så de blir stressade och börjar slarva lite.

– När man blir tröttare blir det större hål mellan lagdelarna och då uppstår ytorna.

Det kunde hemmalaget utnyttja. Man gjorde 1-0 på straff och hade inte Bragemålvakten Adrian Engdahl avslutat första halvlek med en jätteräddning hade det blivit 2-0 redan där. Nu komma tvåan nio minuter in i andra halvlek i stället.

Vi kanske kommer undan med det mot sämre motstånd, men Jönköping är ett riktigt bra lag.

Kanske hade det blivit en annan matchbild om Anton Lundin hade kunnat förvalta sitt friläge i mitten av första halvlek, vid ställningen 0–0. Nu gick direktskottet, efter Leonard Pllanas fina inspel, tätt utanför.

– Så är det alltid. Men det är mycket smått och gott som påverkar. Beslut vi måste göra defensivt, passningar, mottagningar, mer fart. Summerar man det över 90 minuter, då blir det för mycket. Vi kanske kommer undan med det mot sämre motstånd, men Jönköping är ett riktigt bra lag. Den lärdomen vi får ta, säger Kléber Saarenpää.

Brage får försöka ta nya till på torsdag, då nykomlingen Akropolis gästar Domnarvsvallen. Ett Akropolis som på lördagen bortaslog topplaget Halmstad.

Kan Brage få tillbaka några skadade spelare till dess?

– Förhoppningsvis kan Hinken (Pontus Hindrikes) och Nikita (Kashaev) träna för fullt nästa vecka. Men därifrån till att vara fysiskt redo för 90 minuter är det långt, säger Klebér Saarenpää.

MATCHFAKTA/SUPERETTAN

Jönköpings Södra–IK Brage 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (35) Moustafa Zeidan, straff, 2–0 (54) Eric Johana Omondi.

Straffmiss: Anton Lundin, Brage (71).

Varningar, J-Södra: Haliti, Zeidan, Gustafson. Brage: Mzwakali.

Utvisning: Vagic, J-Södra (två gula).

Domare: Farouk Nehdi.

IK Brages startelva: Adrian Engdahl – Alexander Ekblad, Alexander Zetterström, Mattias Liljestrand, Lukas Hiltunen – Robbin Sellin (6), Oscar Lundin, Seth Kanteh Hellberg (81), Leonard Pllana – Kristian Andersen (81), Anton Lundin

Inhoppare: Noa Williams (in 6, ut 72), Bantu Mzwakali (in 72), André Kamp (81), Pontus Jonsson (81).