Tidigare Moraspelaren har hittat ny klubb – klar för tyska ligan

Han kom sent in i truppen under succésäsongen 2016/2017 och var en stor bidragande orsak till att Mora IK tog klivet upp i SHL.

Men efter degraderingen meddelade han att det inte blir någon fortsättning i klubben. Nu är Matt Bailey klar för tyska ERC Ingolstadt.

– Matt kan spela både center och har mycket erfarenhet från båda positionerna. Jag har sett honom spela i både Nordamerika och Sverige och hans spelstil kommer passa oss bra, säger klubbdirektör Larry Smith till Ingolstadts hemsida.

Matt Bailey spelade över 100 matcher för Mora IK och noterades för totalt 54 poäng på drygt två säsonger.