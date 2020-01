Tio matcher senare – IBF Faluns segersvit bruten: "Dumt att ge dem pluspsyke på oss"

Att förlora är en ytterst ovan känsla för IBF Falun den här säsongen.

Senast det skedde var mot Pixbo den 20 november och däremellan har man radat upp tio raka segrar. I lördagens bortamatch mot Linköping var det dock dags igen.

– Vi ligger där omkring. Det var tolv matcher innan Pixbo tror jag. Så vi tajmar in dem, flinar IBF-tränaren Thomas Brottman (statistiken säger dock att Faluns svit innan förlusten mot Pixbo också var på tio segermatcher).

Särskilt mycket att flina åt under själva matchen hade dock inte Brottman. Och framförallt var det det defensiva spelet som lämnade en del i övrigt att önska. Även det ovanligt den här säsongen.

– Precis. Och nyckeln till det är hårt arbete. Har vi inte det så blir vi lite ihåliga. Jag tycker inte att vi kändes riktigt påslagna. Vi fick inte upp trycket och energin riktigt. Försvarsarbetet var väl inte riktigt så dedikerat som jag vill. Så vi fick kämpa oss igenom matchen. Det var trögt idag.

Matchinledningen var en rejäl kalldusch för Falun som inte alls var med på noterna när Linköping gasade igång. Och efter bara 53 sekunders spel låg man plötsligt två mål efter.

– Det var lite irriterande, för vi pratade om det. Jag visste om att de skulle komma ut hårt. De är lite så, och så är de lite desperata just nu. Det var lite synd att vi inte var med på det tåget. Men det var ändå starkt att ta tillbaka perioden. Vi började prata med lite större bokstäver med varandra. Det blev väl någon sorts väckarklocka där, säger Brottman vars manskap hade 3–3 att gå på inför de två sista perioderna.

Och därifrån följdes lagen åt. Falun hade visserligen tagit ett målmässigt kommando inför tredje akten, men ledningen var bräcklig.

– Matchen var lite så. Vi tog ledningen, men sen slarvade vi lite grann. Det gick i vågor och vi hade bra stunder. Men så slappnade vi av och blev lite nonchalanta. Slog nån indianare och lite sånt där. Det blev jobbigt när vi inte fick tryck i det hela vägen, utan fick jobba i uppförsbacke kändes det som.

Matchen gick till straffar, där hemmalagets Matej Jendrisak blev segerorganisatör, då han satte den avgörande straffen.

Ett avbräck för Falun var att man saknade stjärnbacken Rasmus Enström som tvingades kasta in handduken sent, vilket gjorde att Max Sjöman klev in bredvid Emil Johansson i förstafemman.

– Han fick feber och ont i halsen i natt, så han tackade för sig i morse. Han brukar trivas mot Linköping borta, men det är inget som jag tycker att vi ska gnälla över nu. Det var laginsatsen som inte riktigt var där.

– Och det var inget fel på Max insats. Han är stabil med det han gör även om han kanske inte har spetskvaliteterna som Enström har.

Exakt vad den undermåliga prestationen berodde på har Brottman svårt att exakt ringa in, men han har sina teorier.

– Vi går rätt tungt med träningen nu. Dels för att vi har ett litet försprång som gör att vi kan lyxa till det med lite träning istället. Men sen kan det vara mentalt också, absolut. Vi har ju Storvreta nästa vecka och det kan ligga lite fel fokus i den här matchen. Men jag tycker ändå inte att det är okej. Gör vi sex mål borta mot Linköping så ska vi absolut vinna. Det försvarsspelet tycker jag att vi ska kunna kräva av varandra.

Sett till tabelläget så sitter IBF Falun fortsatt i en ytterst bekväm sits, trots lördagens förlust, och har i skrivande stund nio poäng ned till tvåan Pixbo.

– Så är det. Samtidigt, Linköping kan bli en motståndare i slutspelet och då är det dumt att ge dem pluspsyke på oss i en sån här match. Men det är som du säger. Vissa matcher är lite svårare nu, med tanke på att vi ligger där vi gör. Man kanske blir lite fin i kanten i närkamperna och går kanske inte all in. Men det är fortfarande ingen ursäkt.

Matchfakta – SSL Herr

Linköping IBK–IBF Falun 7–6 e. str (3–3, 2–3, 1–0, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (0.36) Simon Palmén (Olle Abrahamsson), 2–0 (0.53) Matej Jendrisak (Felix Lanver), 2–1 (8.05) Emil Ruud (Malte Lundmark), 2–2 (14.38) Omar Aldeeb (Emil Johansson) spel fem mot fyra, 2–3 (18.09) Victor Wettergren (Johan Samuelsson), 3–3 (19.20) Oskar Seth (Oskar Hovlund) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 4–3 (2.37) Oskar Hagberg (Felix Forslund), 4–4 (8.07) Alexander Galante Carlström (Emil Johansson), 4–5 (15.19) Simon Berg (Emil Ruud), 5–5 (15.54) Felix Lanver, 5–6 (16.31) Victor Wettergren (Johan Samuelsson).

Tredje perioden: 6–6 (0.52) Emil Lögdberg (Matej Jendrisak).

Avgörande straff: 7–6 Matej Jendrisak.

Skott: 20–19 (4–5, 6–10, 8–2, 1–2, 1–0).

Utvisningar, Lin: 3x2 min. Fal: 2x2 min.

Domare: David Berger, Tobias Berger.

Publik: 1 173.