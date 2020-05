Tips från coachen – förre Sharks-tränarens uppmaning till Händemark: "Annars kommer du att få höra det"

Leksandsprofilen, Johan Hedberg, presenterades för någon vecka sedan som Mora IK:s nye huvudtränare den kommande säsongen.

Den tidigare NHL- och landslagsmålvakten ansluter direkt från Nordamerika där han har spenderat de senaste drygt tjugo åren.

De senaste fem har han varit målvaktstränare i San José Sharks och få svenskar lär därför ha lika god inblick i vad som väntar Fredrik Händemark i hans nya klubb.

– Jag minns ju Fredrik främst några år tillbaka i tiden, när han var i Leksand. Sen har han ju tagit enorma steg i sin karriär sen han kom till Malmö och växt ut till en landslagsspelare, konstaterar Hedberg som dock tror att Björbosonen kan ha goda möjligheter att slå sig in i laget.

– Det känns som en kille som kan få en riktig chans. Han har storlek, han har smartness och en bra karaktär. Så han kommer få sina chanser. Det är bara att komma in med en jäkla bra attityd. Komma in vältränad, på tårna och ge ett bra intryck första dagen.

Kommer han passa in i Sharks?

– Jag känner ju inte Fredrik som person, men det tror jag. Det är ett lag som har en väldigt hög kravbild. Dels från omklädningsrummet, men även från toppen. Man är van vid att vara bra och man förväntar sig att alla killar gör sitt yttersta varje dag, säger Hedberg och fortsätter:

– Laget har letts av Joe Thornton i femton år och en bättre ledare kan du inte ha för en grupp. Kommer du in i ett omklädningsrum där han sitter så vet du att det är bäst att du jobbar så hårt du kan. Annars kommer du att få höra det (skratt).

Hedberg själv tvingades, tillsammans med övriga ledarstaben, lämna San José i december 2019 efter en säsong där förväntningarna inte alls motsvarats.

Och föreningen som Fredrik Händemark nu ansluter till är en något av en förening i förändring, konstaterar Hedberg.

– Det har ju varit en väldigt tuff säsong. Året innan vi kom dit så hade man också en sån här säsong, där man missade slutspel och det inte funkade riktigt. Man började om lite.

– Så det är ett litet generationsskifte. Men får man ha Erik Karlsson hel en hel säsong så kommer det givetvis att hjälpa. Sen får man väl se vad de tappar, men det finns en väldigt bra stomme med Thomas Hertl, Logan Couture, Erik och Brent Burns. Ger man dem bara lite support så kommer de kunna göra en bra säsong tror jag.

Kan det gynna Fredrik Händemark att komma in just när det sker förändringar, tror du?

– Det kan det absolut göra. Men just att komma väl förberedd är jätteviktigt. Jag vet hur mycket det betyder när man har haft folk som har kommit in från dag ett och visat att de ska spela. Kan man öppna ögonen på coacherna och lagkamraterna dag ett så börjar man på plus.