Tjomme om att slippa den ”påtagliga stressen” och Ejendals gulddrag: ”Han älskar sitt LIF”

Han kom till en förening i obalans, där de svaga sportsliga resultaten och de många resorna mellan SHL och Hockeyallsvenskan bidragit till en ovisshet om framtiden säsong efter säsong. Leksand var mitt i en period av nio raka förluster när Thomas Johansson gjorde sina första månader som general manager till klubben.

I intervjuer har "Tjomme" beskrivit den första tiden som både röriga och kaosartade. Men sedan kom vändningen efter att Leif Carlsson bytts ut till Roger Melin. De sportsliga resultaten började gå rätt, och till slut avslutades säsongen med ett SHL-avancemang efter att Leksand fick sin gruvliga revansch på ärkerivalen Mora.

Sportslig harmoni

Nu har det gått 2,5 år sedan Thomas Johansson tillträdde som general manager och numera är Leksands IF ett stabilt SHL-lag med sportslig harmoni.

– Jag tycker att vi fått ihop det hela väldigt bra, det är ett inspirerande läge. Tittar man på de senaste 30 omgångarna så är vi med bland topp 4-lagen i ligan. Nu gäller det att vi ska hålla uppe nivån vi haft under den tiden, säger Thomas Johansson.

Leksands IF är en outsider i racet om den allra ädlaste medaljen. Det är så det låter när expertisen säger sitt. I en tidigare artikel har ett antal LIF-legendarer hyllat Leksand, och där menar till exempel bland andra den forne storbacken Tomas Jonsson att laget spelar den bästa hockeyn i modern tid för tillfället.

– Det kan bli en otroligt rolig vår, men samtidigt ska man komma ihåg att alla lag höjer sig ett snäpp under slutspelet. Visst går vi en härlig tid till mötes, det är vår i luften och det är harmoni i föreningen. Vi sitter i en väldigt bra position, säger Thomas Johansson.

Vilken är den största skillnaden i Leksands IF i dag, kontra när du kom in i föreningen i november 2018?

– Tryggheten. Det är klart att den här säsongens sportsliga resultat skapat möjligheter att utveckla hela föreningen, inte bara herrverksamheten. Vi behöver inte fundera på vilken serie vi spelar i kommande säsong. Att leva i den stressen, och exempelvis spela i ett negativt kval är oerhört påtaglig för alla i hela organisationen. Den stressen har inte alls funnits i år. Nu kan vi planera tidigt för vilken serie vi tillhör både i form av rekryteringar och ekonomi. Samtidigt kan marknadssidan jobba utifrån sitt perspektiv.

Även från utsidan upplevs ett Leksand med ett annat lugn. Hur upplever ni det?

– Jag har samma bild. Det är väldigt lugnt. När sporten rullar på så får vi jobba på i lugn och ro framåt.

Vad beror det på?

– Sedan Claes Bergström kom in som ordförande har vi jobbat med ett annat lugn i föreningen. Vi har ett tålamod och ett tänk för framtiden. Det har skapat en arbetsro, och med detta har vi fått sportsliga resultat, säger Thomas Johansson.

Brinner för sin klubb

Det finns ett starkt näringsliv runt Leksands IF, men också privatpersoner som brinner för sin klubb. Per Olof Ejendal är an av många stora och starka supportrar som älskar Leksands IF. I en tidigare intervju berättade Ejendal också att han själv finansierat flertalet av klubbens värvningar den här säsongen. Dessutom har han bettat på att Leksand vinner SM-guld, till 36 gånger pengarna.

– Det är rätt kul faktiskt. Det är roligt att Peo satsat på oss. Han älskar sitt Leksand och tyckte nog att det var ett väldigt bra odds när han la sitt spel, säger Thomas Johansson och fortsätter:

– Samtidigt ska vi vara ödmjuka, det är andra året vi spelar i SHL. Men visst spelar vi en bra ishockey, har många bra spelare. Vi har ett bra målvaktsspel, backspel och forwards med stor variation. Vi har bra special teams. Det finns härliga ingredienser i det här laget. Jag tycker att vi ska vara med där uppe och slåss om det.

I och med coronapandemin har det blivit en ovanlig säsong för samtliga lag inom svensk ishockey. Matcher har spelats utan publik, dessutom har det då och då skjutits upp matcher på grund av coronautbrott i SHL-lagen. Det innebär i sin tur att säsongen kommer bli förlängd.

Vad innebär det för spelare med utgående kontrakt den här säsongen?

– Deras kontrakt förlängs så länge säsongen fortlever. Kontrakten löper vidare precis som vanligt. Det är inga konstigheter.

Hur påverkas ni av spelare som eventuellt har korttidskontrakt och går under artistskatt?

– Vi har ingen sådan spelare som berörs, det skulle väl möjligen vara Carter Ashton. Men han kom in sent i december och kan vara kvar till sent i juni. Och då ska väl ändå säsongen vara avslutad, säger Thomas Johansson och fortsätter:

– Om vi haft en spelare som berörts är det sådant man måste ta höjd för. Antingen att ta den kostnaden eller att spelaren i fråga får åka hem. Men vi har som sagt ingen sådan i vår grupp nu.