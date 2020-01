Tjuvar stal bilnycklar – kom tillbaka och snodde en bil: "Hoppade in och låste in sig"

Tidigt på fredagsmorgonen upptäckte ett vaktbolag att det varit inbrott på Dalarnas Lackcenter i Borlänge.

Tjuven eller tjuvarna stal ett skåp med nycklar till flera bilar som stod parkerade på företagets område.

Strax efter klockan nio kom av allt av döma samma gärningsmän tillbaka – för att sno bilar. När ägaren Jonas Forsberg och en kollega såg de två männen sprang de ut för att försöka stoppa dem.

– En hoppade in i en bil och låste in sig. Sen fick han igång bilen och drog i väg. Den andra försökte köra i väg, men vi hann få ut honom. Då sprang han till den andra bilen och hoppade in i den.

– Det var så mycket adrenalin vid tillfället. Det var jävligt fräckt gjort, fortsätter han.

Bilen som männen fick med sig var en vit Mercedes som nu söks av polisen. Företaget har kontaktat kunden som äger bilen. Den bil som männen misslyckades med att stjäla har körts hem till ägaren med hjälp av bärgare.

Tre nycklar saknas fortfarande. För att skydda fordonen berättar Jonas att de vidtagit flera åtgärder.

– Den ena bilen skulle de inte få igång, den är död. Sen är det en husbil som jag inte tror de är intresserade av, men vi har blockerat den och ställt bilar för. En bil har vi också fått extranyckeln till och kört in.