Tobaksvaror för 75000 kronor stals vid inbrott i Äppelbo - "Måste ha gått fort"

Det var vid 04.00-tiden på onsdagsmorgonen som larmet utlöstes vid butiken, som ligger i servicecentret i Äppelbo, efter E16.

– Jag har några minuters körning dit, men det tog väl lite tid innan jag kom iväg och när jag var framme, fanns det ingen där, så det hela måste gått fort, berättar Ronnie Eriksson.

Det visade sig att tjuvarna tagit sig in i lokalerna vi en dörr på baksidan och sedan brutit sig in i det kylrum där tobak och snus förvarades. Dessa varor förvaras under dagtid och när butiken är öppen i en kassett över kassan. På kvällen när de stänger plockas hela kassetten bort och låses in på annat ställe i lokalen.

– Men det känns nästan som de visste exakt var varorna fanns och de bröt upp även den dörren, berättar Ronnie Eriksson.

Tjuven eller tjuvarna har vidare försökt ta sig in på kontoret och där kunna leta efter exempelvis kontanter. Men detta har misslyckats och slutat med att en ruta blivit krossad.

Förutom cigaretter och snus har de även stulit lite apoteksvaror och kassetter med rakblad.

– Det vet jag inte just nu hur mycket det handlar om i värde, det måste inventeras innan jag vet exakt hur mycket det är, säger Ronnie Eriksson.

Tobaksvarornas värde uppskattar han nu till omkring 75000 till 80000 kronor totalt. Sedan tillkommer resten som stulits och utöver det handlar det om de skador det blivit i samband med inbrottet.

Polisen har gjort en brottsplatsutredning och det finns för dagen väldigt lite spår att gå på. Däremot har det gjorts vissa observationer innan inbrottet som kan vara intressanta för utredningen.

Hur mycket försäkringen täcker av kostnaderna i samband med inbrottet har inte Ronnie Eriksson riktigt exakt kontroll på. Ett av skälen är att det är olika självrisker för olika delar, men enligt honom kommer det i alla fall bli en smäll på bra många tusen innan allt är betalt och ersatt.

– Dessutom kommer vi att se över skyddet av butiken och förstärka de delar som behövs för att slippa sådant här i fortsättningen, konstaterar Ronnie Eriksson.

Det är det andra inbrottet i butiken sedan de etablerade sig i den nya lokalerna efter E16.

– Förra gången var för 5-6 år sedan, summerar Ronnie Eriksson.