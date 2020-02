Tolfte raka förlusten – så ska Säter Volley vända trenden till slutspelet: "Då ska vi kunna hota"

Säter Volley åkte på tolfte raka förlusten, då man ställdes mot formstarka Sollentuna.

Nu hoppas tränaren, Per Eriksson, på att få träna ihop hela truppen under de kommande veckorna för att vända trenden lagom till slutspelet.

– Om vi får med alla killar så att de kan träna under en tvåveckorsperiod. Då ska vi kunna hota lagen som ligger lite närmare oss i tabellen, säger Eriksson.