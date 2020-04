Meddelandena ska ha skickats under omkring en vecka under sommaren 2019. Enligt åtalet skickade mannen via Snapchat "upprepade textmeddelanden till NN 4 (målsäganden, reds. anm.) med sexuellt innehåll samt ett fotografi på sitt könsorgan".

Mannen har i polisförhör nekat till brott men skärmdumpar av deras konversation ska kunna bevisa att mannen skickat meddelandena och bilden samt att detta inte skett med samtycke. Även ett vittne ska kunna bekräfta det senare.