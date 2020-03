Trafikverket vidtar åtgärder: All bokning på förarprov stänger i hela landet till 4 maj

Under perioden ställs teoriprov in som är bokade 23-30 april på Stockholmskontoret och som inte tillhör de prioriterade provtyperna

All ny bokning för teoriprov för behörigheterna AM, A, B, BE och traktor stängs i hela landet fram till 4 maj. Anledningen är att det finns risk att kunder som förlorar sin bokning söker sig till andra orter, vilket skulle bidra till ökat resande och på så vis motverka de åtgärder för tagits för minskad smittspridning.

Det är viktigt att vi alla i samhället hjälps åt med att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Förarprov har också beslutat att de glesar även ut i sina provgrupper i hela landet vilket innebär färre kunder i varje teorigrupp.

"Vi uppmanar också alla kunder som har ett bokat prov att bidra till minskad smittspridning och vidta försiktighet genom att boka av sitt prov om man har sjukdomssymptom, skriver de i ett pressmeddelande.

Verksamheten fortsätter, men i begränsad omfattning. För att upprätthålla den verksamhet som är samhällskritisk prioriterar vi vissa provtyper.

– Det är viktigt att vi alla i samhället hjälps åt med att minska risken för smittspridning av coronaviruset. För att skydda våra kunder och medarbetare bidrar vi genom att minska ner på vår verksamhet under en tid men ändå kunna fortsätta att leverera viktiga samhällstjänster, säger Kristina Hagberg, chef Trafikverket Förarprov.

Prioriterade prov :

Yrkesprov (kunskapsprov och körprov)

C- och D-prov i alla varianter

Taxiprov

YKB-prov

ADR-prov

Certifieringsprov

Lokförarprov

Teoriprov för kunder med godkänt körprov

Körprov för kunder med godkänt teoriprov

Läs mer om aktuella åtgärder: