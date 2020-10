Tränarna tror mer på Rättvik än Falu BS i vinter – tränaren om förväntningarna: "Vi är bättre i år"

I helgen spelades slutspelet i allsvenska supercupen. Rättvik förlorade semifinalen mot Örebro med 10–5 efter en mardrömshalvlek. Dalalaget ledde med 5–3 inför andra halvlek men föll ihop och förlorade den andra med 7–0.

– Vi blev ängsliga och tydliga i vårt spel. Vi föll ihop. Men det är bra att lära sig, säger Peter Törnberg, tränare i Rättvik.

Under söndagen revanscherade man sig och vann med 5–4 mot UNIK i matchen om 3:e pris.

Försäsongen har varit lång och nu börjar den se slutet. För helgen den 31 oktober-1 november är det dags för seriepremiär i bandyallsvenskan.

Till viss del tror jag att vi förra året kunde flyga lite mer under radarn.

I lördags var det upptaktsträff och där fick varje lags tränare tippa vilka som vinner serien.

Bara Örebro fick fler tränarröster, med sju röster, än Rättvik som fick tre röster. Det är lika många som fjolårets elitserielag Åby/Tjureda. Lagen Falu BS, Ljusdal och Gripen Trollhättan fick en röst vardera.

– Vad det beror på vet jag inte. Till viss del tror jag att vi förra året kunde flyga lite mer under radarn. Men den radarn kan vi inte flyga under lika lätt i år. Vi har också fått in Viktor Hjelm, och det ser bra ut. Vi är bättre än ifjol, samtidigt är det många fler lag som också är bättre, menar Peter Törnberg.

Är ni redo att vinna serien och är ni bättre än Falu BS?

– Det var som jag sa på upptakten, det blir en grymt jämn serie som förra året. Vi siktar helt klart på att vara i övre halvan och är vi där så kan vi vinna serien. Jag skulle bli riktigt imponerad om vi redan är där. Men över tid ska vi absolut vara med och kriga om det.

– Men skulle vi ha en ny omröstning nu så kanske det ser annorlunda ut. Men vi vill vara med i toppen, säger Peter Törnberg.

Rättvik har sitt genrep inför serien mot Falun på fredag kväll i Rättvik. Matchen skulle ha spelats i Falun, men har flyttats till bandyarenan vid Siljan på grund av osäkerhet för is på Lugnets bandyarena.

Tränartipsen

Örebro: Sju röster (Jönköping, Kalix, Kungälv, Lidköping, Ljusdal, Nässjö, Rättvik).

Åby/Tjureda: Tre röster (Boltic, UNIK, Västanfors).

Rättvik: Tre röster (Gripen Trollhättan, Åby/Tjureda, Örebro).

Falu BS: En röst (Katrineholm).

Gripen Trollhättan: En röst (Falun).

Ljusdal: En röst (Tillberga).

Supercupen, semifinal

Örebro SK Bandy–IFK Rättvik 10–5 (3–5)

Målen: 1–0 (2) Simon Folkesson, 1–1 (14) Viktor Hjelm (Jesper Hjelm), 2–1 (20) Nico Nevalainen, straff, 2–2 (22) Oskar Lundgren (Rasmus Plan), 2–3 (28) Jesper Nywertz (Rasmus Plan), hörna, 3–3 (34) Alex Adeheimer, 3–4 (41) Anders Erikanders, 3–5 (42) Tim Stjernström (Viktor Hjelm), 4–5 (46) Nico Nevalainen, straff, 5–5 (47) Robin Folkesson, 6–5 (57) Saku Hämäläinen (Simon Folkesson), 7–5 (77) Jacob Sjölander (Robin Folkesson), 8–5 (79) Nico Nevalainen (Alex Adeheimer), 9–5 (89) Saku Hämäläinen (Victor Janers), 10–5 (91) Robin Folkesson (Arvid Karlsson).

Hörnor: 6–10.

Utvisningar: 40–80.

Domare: Andreas Broberg.

Supercupen, placeringsmatch 3-4 plats

UNIK Bandy–IFK Rättvik 4–5 (2–1)

Målen: 1–0 (10) August Elebring (Mårten Pousette), 1–1 (25) Jesper Nywertz (Viktor Hjelm), hörna, 2–1 (31) Tobias Engstrand, 2–2 (51) Tim Stjernström, straff, 3–2 (52) Simon Karlsson (Mårten Pousette), 3–3 (63) Tim Stjernström (Viktor Hjelm), 4–3 (69) Simon Karlsson (Oskar Rönnkvist), 4–4 (84) Tim Stjernström, straff, 4–5 (91) Rasmus Plan, hörna.

Hörnor: 1–11.

Utvisningar: 80–20.

Domare: David Eneland.